天生骨架大 常被誤會是小胖妹 胡珈瑄靠健身雕塑身材：「骨架大反而讓我看起來更健美」

身高162公分的胡珈瑄，因為天生骨架大，只要稍微長肉，就被誤會是小胖妹，甚至還遭受過同學嘲諷的言語。

努力重訓、雕塑體態，把贅肉練緊實，穿上運動服後的胡珈瑄，對自己很有自信！

天生骨架大

天生骨架大、肩寬有42公分的胡珈瑄，笑稱自己絕對不能穿上小碎花洋裝，因為看起來會超像「女巨人」，從此傻白甜的穿搭風格，不會出現在胡珈瑄的生活裡。

大學一年級的時候，更是被班上男同學取笑：「妳背後看起來好像一隻熊」、「可以不要坐在我前面嗎？」，尖酸刻薄的話語，讓胡珈瑄決心要減肥、變漂亮。

當時還是大學生的胡珈瑄，從跑步開始訓練，為了加速減肥效果，竟然一天只吃一份蛋餅，體力虛弱到差點昏倒在捷運上。

首次重訓就受傷

為了尋求專業教練的建議，決定去健身房，但還是學生的她，每個月負擔會員費用，已經夠吃力，只好偷偷觀察別人怎麼練，自己再跟著模仿。

有位熱心大叔指導胡珈瑄重訓姿勢，但畢竟不是專業教練，嘴上功夫竟讓胡珈瑄腰部受傷，導致椎間盤突出，直到現在，還會有偶發性的疼痛。

大學畢業後，胡珈瑄到科技公司擔任APP工程師，開始努力工作存錢，報名教練課，只因不想再讓自己受傷。

要相信專業

在運動、飲食管理下，胡珈瑄很快就練出滿意的身材，不知不覺中，已經不在乎自己骨架大這件事，重訓一年後，也開始聽到稱讚自己身材的聲音。

胡珈瑄不僅練出心得，對自己也越來越有自信，開始鼓勵身邊的朋友運動，在陪伴過程中，更是發現分享的喜悅，也對健身教練這個行業萌生興趣。

在科技公司任職約莫兩年，胡珈瑄決定離職，投入健身教練的培訓，因為不想讓一起運動的朋友和她一樣，因為接收不專業的指導，導致身體受傷。

這就是我的優點

今年24歲的胡珈瑄，在成為健身教練後，除了上課指導學員，還會規定自己不能怠惰，陪學員練習是基本，下課後還會額外做重量訓練，開始有朋友，會不會過度訓練，讓體型看起來更壯？

胡珈瑄說：「我很喜歡現在的樣子」，她早就忘記那些批評的話語，骨架問題沒辦法改變，但是透過運動變緊實的肌肉，反而讓身材看起來更勻稱，而當初受傷的腰部，也透過運動改善許多。

透過「有肌勵」，胡珈瑄想鼓勵更多人：

「與其一直糾結別人的批評，不如開始改變，轉個念一想，或許缺點就是優點，想辦法改變，或許會得到不一樣的收穫。」