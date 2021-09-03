有片！健體要練腿嗎？5招練出健體腿

身材高挑外貌清麗的醫學院高材生，在被視為人生勝利組的表象之下承受著越來越嚴重的恐慌和焦慮。她也在深入探索原生家庭的成長歷程之後，忍不住落淚說出深埋心底的痛苦疑問：「從小媽媽為我付出很多，但我其實一直不確定她是不是真的愛我？還是 ... ...我只是她的一個名牌包？」

2021-09-03 09:30