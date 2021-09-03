有片！健體要練腿嗎？5招練出健體腿
很多健身族群特別注重腿部訓練，除了強化核心肌力、消耗更多熱量，也能讓肌肉看起來更勻稱，但往往在訓練過程中會造成膝蓋與下背的不適，到底要用什麼方式來增加腿肌圍度呢？
影片中除了分享腿肌訓練菜單，也會細說每個動作的注意事項，如果在動作上有任何疑慮或是不熟悉，建議循序漸進慢慢練習，找到適合自己的訓練方式才是最重要的喔！快跟著大H了解訓練撇步，練出健腿體！
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