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有片！4分鐘爆汗燃脂 TABATA每天4組急速瘦身
總是煩惱沒時間運動，無法達到理想中的體態嗎？時間是努力擠出來的，如同肌肉也是努力操出來的！今天就擠出4分鐘的時間，一起來做燃脂健身操！
4分鐘的時間，節奏緊湊、動作簡單，影片中會事先提醒下一個要做的動作，讓你能快速熟悉、輕鬆上手！每天做滿4組，絕對讓你高效燃脂，練出好身材！快跟著dream orange一起感受汗如雨下的快感！
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Kittie愷蒂喵：點我看
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