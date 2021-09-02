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有片！4分鐘爆汗燃脂 TABATA每天4組急速瘦身

聯合新聞網 / 江柏蓉
每天做滿4組TABATA健身操，絕對讓你高效燃脂。圖/Canva
每天做滿4組TABATA健身操，絕對讓你高效燃脂。圖/Canva

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社團：女性專屬|健身的我超美

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