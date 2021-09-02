有片！4分鐘爆汗燃脂 TABATA每天4組急速瘦身

162公分的李宛穎，產後身體機能下降，一度瘦到45公斤，肌力更是弱到連自己小孩都抱不動。 長期在長照機構的工作經驗，不僅讓李宛穎看透老、病、死的循環，高壓的環境，更是逐漸消磨她的熱情與體力。 重新思考工作去向後，再加上想擁有強健體魄來陪伴小孩，李宛穎決定離職，投入健身教練培訓，開啟運動人生。

2021-09-01 09:00