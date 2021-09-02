走出不孕憂鬱 中年藥師靠毅力改善氣喘、神經失調：運動是為了健康

身為藥師的李靜宜，每天看著孩子天使般的面容，一直期待有天能成為母親，她嘗試過各種方法，卻始終不孕。

李靜宜開始憂鬱、身體出現警訊，原想靠運動改善健康，卻因有氧過度讓身體無力，她是如何調適，找回自己？

懷不上孩子的痛

李靜宜接受女性健身社群「有肌勵」採訪，訴說她不孕時整天以淚洗面，並分享運動為她帶來改變的心路歷程。

28歲結婚的李靜宜，婚後跟隨先生搬到汐止，當時的汐止時常淹水、非常潮濕，她氣喘發作，再加上工作與生不出孩子的壓力，讓她自律神經失調。

明明身體檢查一切正常，卻始終生無法懷孕，李靜宜嘗試吃藥打針、人工受孕，漫長的等待讓她煎熬，不但生不出小孩，反而生了一圈肚子，胖了十幾公斤。

慢慢有所好轉

一次又一次的期望落空讓李靜宜跌至谷底，她每天毫無原因的哭泣，只好諮詢憂鬱門診，聽從醫師指示服藥、回娘家休息，返鄉後，心靈也回歸寧靜，再加上收看大愛劇場，她意識到自己已經很幸福了，告訴自己必須振作，回歸正常生活。

本身有氣喘及自律神經失調的李靜宜，總是教導媽媽們想要改善孩子的過敏，就是要運動，最好能夠學游泳，當被問到最會游什麼式時，李靜宜尷尬極了，因為她根本沒下過水，朋友督促她開始學游泳，終於在十堂課後學會蛙式，從此泡在游泳池，她身體漸漸被改善了，不再靠電暖器應付汐止的潮濕，也不再依靠藥物入睡。

身體無聲的抗議

46歲那年，她發現下樓梯會痛，到後來甚至無法蹲著上廁所，就醫後才知道是核心肌群無力，因為有氧運動過度造成髂脛束太緊，於是開始上教練課接觸重訓，當時的李靜宜認為重訓是男生在練的，所以膝蓋不痛後，又再次回歸有氧，捨棄重訓。

直到50歲，她發現她右肩及右側膝蓋疼痛，醫師叮嚀她必須學習正確運動自己的肌肉，李靜宜重拾重訓，搭配飲食控制，體脂也從33%降到22%。

中年大媽的蛻變

體態變好的李靜宜變得自信，穿衣風格改變，樂於展現身材，現在的她餐餐健康飲食，並透過規律運動充實自己，今年53歲生日，她與家人相約爬山，在山中歡笑度過。

李靜宜不再悲觀，找回樂觀幽默的她，回想起當年不孕的挫折，如今已能談笑面對，不再哭泣。

透過「有肌勵」李靜宜想要鼓勵更多人：

不論胖瘦，運動就是為了健康，適時搭配好有氧與無氧運動，只要努力再加上毅力，一定能結出美好的果實。