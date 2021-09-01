有片！減脂助減重 1分鐘學會蔬活馬鈴薯餅

總是為飲食煩惱，不知道怎樣才能吃得飽足又營養？其實馬鈴薯會產生「抗性澱粉」，不僅能促進腸胃道蠕動，還能增加飽足感及維持血糖穩定，對減種非常有幫助！

影片中將教你用少少的食材做出營養又美味的蔬活馬鈴薯餅！可以依照個人喜好加入自己喜歡的食材，在煎的過程中，建議將兩面煎至金黃色，讓鬆軟的馬鈴薯咬下去多一份脆脆的口感，吃起來會更好吃喔！

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