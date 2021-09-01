有片！爆裂高效 居家徒手全身訓練增強肌耐力
長期久坐、缺乏運動的人要注意！如果你覺得身體時常疼痛，很可能是肌力不足造成的原因，想變得更強壯嗎？今天教你在家練好練滿！
這套運動全是徒手訓練，用自己身體的重量來加強肌耐力及爆發力，全程動作30秒，休息30秒，每個動作做兩次，絕對能高效燃脂！準備好一張瑜珈墊，快跟著莎夏 Sasha動起來！
想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起炸裂身體！
Sasha Chen 莎夏 FB：點我看
莎夏 Sasha YT：點我看
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