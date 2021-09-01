20歲小媽媽李宛穎 產後瘦弱到連自己小孩都抱不動 靠運動變身為肌力媽媽

162公分的李宛穎，產後身體機能下降，一度瘦到45公斤，肌力更是弱到連自己小孩都抱不動。

長期在長照機構的工作經驗，不僅讓李宛穎看透老、病、死的循環，高壓的環境，更是逐漸消磨她的熱情與體力。

重新思考工作去向後，再加上想擁有強健體魄來陪伴小孩，李宛穎決定離職，投入健身教練培訓，開啟運動人生。

20歲小媽媽

今年24歲，育有一子的李宛穎接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她為了抱起自己的孩子，鍛鍊肌力的故事。

李宛穎在20歲那年，遇到了真愛，選擇結婚生子，開啟幸福美滿的家庭生活。

沒想到高壓、高工時的長照工作，讓她產後虛弱到只剩45公斤，肌力差到連自己的小孩都抱不動。

看盡人體退化

在長照機構工作的李宛穎，每天接觸的是來自各年齡層，患有精神疾病、肢體退化、無法自主行動的院民。

因為機構人手不足，加上院民太多，光是幫每個人翻身、盥洗，就耗掉李宛穎大半的體力，還要配合職能師，陪院民們復健，下班回家，累到直接躺平。

任職三年，李宛穎看著院民進進出出，有的明明很努力復健，但身體一直沒有好轉，在機構裡看透了老、病、死的李宛穎，開始思考為何人體會退化？如果年輕時能做點什麼，是不是能夠避免？

在某次協助院民進行復健時，因為疏忽及缺少專業訓練，不小心讓院民跌倒受傷，雖無大礙，卻讓李宛穎感到非常自責。

迎接生命的喜悅在哪裡

小孩出生後，雖有婆婆幫忙照顧，但長照工作工時長、耗體力，加上產後沒有好好休養，李宛穎瘦弱到連自己的小孩都抱不動。

明明是迎接生命的喜悅，李宛穎想的卻是：「等孩子能跑能跳的時候，我還有體力嗎？」

於是，李宛穎決定離職，參加健身教練的培訓，除了希望能夠鍛鍊肌力，更希望自己擁有健身專業之後，可以幫助更多人建立正確的運動習慣。

從運動體悟人生

李宛穎非護理相關科系出身，選擇進入長照機構工作算是誤打誤撞，這份工作經驗，讓她深刻體會到生命的脆弱，因此對於運動健身更有不同的執著。

現在的李宛穎是一名健身教練，除了找回肌力、體力來陪伴孩子以外，專業的知識，也讓她幫助許多人以正確的方式運動。

透過「有肌勵」，李宛穎想告訴更多人：「年輕真的不是本錢，要趁著還能動的時候多鍛鍊自己，才能夠有強健的體魄去陪伴親人。」