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有片！4分鐘美尻健身操 美腿提臀超有效
如果你是長期久坐的族群，是不是覺得屁股快被坐塌了？這套動作只要4分鐘，就能還你緊緻曲線的臀部，讓你屁股超有感！穿著牛仔褲吸睛又性感。
4分鐘的影片中間不休息，跟著影片作4次，保證美腿提臀超有效！即使沒有彈力帶，一樣能在家練出終極翹臀，隔天覺得屁股酸也是正常現象，準備好一張瑜珈墊，跟著dream orange練出美臀。
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Kittie愷蒂喵：點我看
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