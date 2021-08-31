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有片！4分鐘美尻健身操 美腿提臀超有效

聯合新聞網 / 江柏蓉
跟著影片作4次，保證美腿提臀超有效。圖/Canva
跟著影片作4次，保證美腿提臀超有效。圖/Canva

如果你是長期久坐的族群，是不是覺得屁股快被坐塌了？這套動作只要4分鐘，就能還你緊緻曲線的臀部，讓你屁股超有感！穿著牛仔褲吸睛又性感。

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社團：女性專屬|健身的我超美

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