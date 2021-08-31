有片！4分鐘美尻健身操 美腿提臀超有效

去年三月至今，澳洲第二大城墨爾本已陸續封城高達六次，十多年前移民到澳洲的楊苡萱，目前定居於這座堪稱全世界最嚴格封城的城市。在這17個月裡，楊苡萱經歷了停工、宵禁、足不出戶獨居的焦慮。曾經過著以淚洗面的日子，最近她透過規律的健身與健康飲食，調適好生活節奏，學會與龐大的壓力和平共處。

2021-08-31 09:53