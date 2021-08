澳洲墨爾本6度封城+宵禁 她直言像在坐牢！靠運動成功控制焦慮

去年三月至今,澳洲第二大城墨爾本已陸續封城高達六次,十多年前移民到澳洲的楊苡萱,目前定居於這座堪稱全世界最嚴格封城的城市。

在這17個月裡,楊苡萱經歷了停工、宵禁、足不出戶獨居的焦慮。

曾經過著以淚洗面的日子,最近她透過規律的健身與健康飲食,調適好生活節奏,學會與龐大的壓力和平共處。

從背包客到落地生根

楊苡萱接受女性健身社群「有肌勵」的採訪,分享她因疫情受到嚴重影響的身心狀況,以及最終透過規律健身,找回生活重心的過程。

12年前,楊苡萱27歲,她當起背包客隻身來到澳洲,這一待就到了今天。

她不只在澳洲工作,也在這裡求學、創業,開過一間咖啡店,最後像個當地人一樣生活著,徹底的落地生根。

疫情停工頓失重心

悠閒的步調與自由的心靈,是澳洲人習慣的生活模式,然而當疫情來襲,瞬間改變了日常型態。

楊苡萱居住的墨爾本,成為全世界最嚴格封城的城市,非必要與緊急事件,不能離家超過五公里,甚至還有晚上九點後不能步出家門的宵禁。

同時之間,她的銷售經理工作,因為公司受到疫情嚴重影響,決定暫時停工,頓時間生活失去重心。

封城隔離導致龐大焦慮感

獨居的楊苡萱,面對無止盡的封城生活,過去十幾個月的心情都極不穩定。

她提到,光是近兩個月,就有超過一萬名的墨爾本和雪梨居民,因為忍不住如同坐牢的封城生活,忍痛出走他鄉生活。

楊苡萱就這樣過了一段擔心收入、擔心情緒的高壓生活,直到有朋友推薦她報名瑜珈教室的自我挑戰,她便開始了規律的瑜珈練習及自我管理訓練。

好好運動好好生活

楊苡萱現在每天早上5點自動起床,為自己準備一杯熱檸檬水,冥想15分鐘後,開始練習高溫混合伸展瑜珈。

飲食方面,她每天精心準備健康的兩餐,進行168斷食,紀錄每一餐的飲食,檢討營養成分攝取,調整比例。

她說看著多彩的食材和用心的擺盤,光是看著自己煮的東西就覺得很療癒,因此開始分享到群組和社團,大受好評,也給了她繼續分享的動力。

心安自然隨遇而安

透過「有肌勵」,楊苡萱想鼓勵更多人:

When life gives you lemon, make some lemonade.(意為「隨遇而安,苦中作樂」)

新冠疫情就像是第三次世界大戰,我們的生活已經不再自由,妳可以選擇放棄自己、抱怨世界。

或是保持正面心態,維持運動習慣,讓自己由裡到外的美麗動人!