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澳洲墨爾本6度封城+宵禁 她直言像在坐牢！靠運動成功控制焦慮

聯合新聞網 / 陳怡雯
長居澳洲十多年的楊苡萱，面對長期的封城防疫生活，透過運動找回身心平衡。圖片由楊苡萱授權「有肌勵」刊登
長居澳洲十多年的楊苡萱，面對長期的封城防疫生活，透過運動找回身心平衡。圖片由楊苡萱授權「有肌勵」刊登

去年三月至今，澳洲第二大城墨爾本已陸續封城高達六次，十多年前移民到澳洲的楊苡萱，目前定居於這座堪稱全世界最嚴格封城的城市。

在這17個月裡，楊苡萱經歷了停工、宵禁、足不出戶獨居的焦慮。

曾經過著以淚洗面的日子，最近她透過規律的健身與健康飲食，調適好生活節奏，學會與龐大的壓力和平共處。

從背包客到落地生根

楊苡萱接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她因疫情受到嚴重影響的身心狀況，以及最終透過規律健身，找回生活重心的過程。

12年前，楊苡萱27歲，她當起背包客隻身來到澳洲，這一待就到了今天。

她不只在澳洲工作，也在這裡求學、創業，開過一間咖啡店，最後像個當地人一樣生活著，徹底的落地生根。

疫情停工頓失重心

悠閒的步調與自由的心靈，是澳洲人習慣的生活模式，然而當疫情來襲，瞬間改變了日常型態。

楊苡萱居住的墨爾本，成為全世界最嚴格封城的城市，非必要與緊急事件，不能離家超過五公里，甚至還有晚上九點後不能步出家門的宵禁。

同時之間，她的銷售經理工作，因為公司受到疫情嚴重影響，決定暫時停工，頓時間生活失去重心。

封城隔離導致龐大焦慮感

獨居的楊苡萱，面對無止盡的封城生活，過去十幾個月的心情都極不穩定。

她提到，光是近兩個月，就有超過一萬名的墨爾本和雪梨居民，因為忍不住如同坐牢的封城生活，忍痛出走他鄉生活。

楊苡萱就這樣過了一段擔心收入、擔心情緒的高壓生活，直到有朋友推薦她報名瑜珈教室的自我挑戰，她便開始了規律的瑜珈練習及自我管理訓練。

好好運動好好生活

楊苡萱現在每天早上5點自動起床，為自己準備一杯熱檸檬水，冥想15分鐘後，開始練習高溫混合伸展瑜珈。

飲食方面，她每天精心準備健康的兩餐，進行168斷食，紀錄每一餐的飲食，檢討營養成分攝取，調整比例。

她說看著多彩的食材和用心的擺盤，光是看著自己煮的東西就覺得很療癒，因此開始分享到群組和社團，大受好評，也給了她繼續分享的動力。

心安自然隨遇而安

透過「有肌勵」，楊苡萱想鼓勵更多人：

When life gives you lemon, make some lemonade.（意為「隨遇而安，苦中作樂」）

新冠疫情就像是第三次世界大戰，我們的生活已經不再自由，妳可以選擇放棄自己、抱怨世界。

或是保持正面心態，維持運動習慣，讓自己由裡到外的美麗動人！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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