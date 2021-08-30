有片！胃脹氣不舒服？兩穴道緩解身體不適

保險業務員Joy，有著從小讓她驕傲到大的體育表現，卻在第一次上健身教練課、接觸重訓時就嚴重受傷，從此不敢踏進健身房。「難道我就要這樣被打敗嗎？」Joy不願放棄，如今斜槓成為健身教練，要幫助更多人愛上運動。

2021-08-30 09:00