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有片！胃脹氣不舒服？兩穴道緩解身體不適
胃脹氣日生活中常見的症狀，除了讓人感覺腹部鼓鼓的，有時還會讓人想吐、無法排氣，今天教大家改善胃脹氣的兩個穴道按摩，還你一個舒暢的身體！
影片中將講解胃脹氣的三大原因，分別為吸入、食物與疾病，另外也會教你兩個穴道按摩來舒緩胃脹氣帶來的不適，不過要記得，了解自己會脹氣的原因更重要！改善原因才能真的擺脫脹氣困擾，快跟著安妮身心靈Breathe＆Flow一起動一動，一起消消氣！
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