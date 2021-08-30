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有片！TRX核心肌力訓練 練出炫腹翹臀
近年風行的TRX（Total Body Resistance Exercise，懸吊式阻抗訓練），只要一條掛繩，在家也能達到深層的肌肉訓練。
女性健身社群「有肌勵」特別邀請擅長TRX教學的Lemon教練，在線上為大家開一堂入門TRX教學。
用運動成功翻轉糖尿病
目前任教於中壢國民運動中心的Lemon教練，之前曾在個人專訪中，大方分享30歲那年被診斷糖尿病的心路歷程。
Lemon教練表示，自己靠著規律的運動還有健康飲食，成功地打敗糖尿病，他的故事也給予許多學員健身的動力。
用TRX練出好身材
受到女性健身社群「有肌勵」的邀請，Lemon教練在線上進行了一場TRX教學直播。
影片中，特別設計一整套訓練動作，可以達到美背雕塑、翹臀蜜大腿、馬甲線養成，以及跟腰間肉說掰掰的效果。
他在影片中也提到，隨著疫情降溫，中壢運動中心已開放民眾上課，提醒進入中心前務必掃碼實名登記，並且量測體溫，一起認真防疫、安心運動！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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