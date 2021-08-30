重訓受傷半年不敢進健身房 斜槓健身教練Joy：所有成果都需刻意練習

保險業務員Joy，有著從小讓她驕傲到大的體育表現，卻在第一次上健身教練課、接觸重訓時就嚴重受傷，從此不敢踏進健身房。「難道我就要這樣被打敗嗎？」Joy不願放棄，如今斜槓成為健身教練，要幫助更多人愛上運動。

從小到大都是運動健將

Joy接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，分享她如何打敗內心大魔王，戰勝自已的故事。

受父親啟蒙，Joy從幼年開始就有固定運動習慣，不管是爬山、打球、游泳、單車、跑步樣樣來。在學校的立定跳遠測驗成績優異，讓她發現自己除了有運動領域的天分，更有不同於別人的熱情與執著。

雖然對體育職涯充滿嚮往，但父母認為「念體育以後沒飯吃！頭腦簡單、四肢發達的人才走體育道路！」加上家中經濟全由爸爸一人負擔養四個小孩，Joy國中畢業就開始打工，也順從父母意願選讀外文系，後來擔任保險業務員。

第一次重訓就受傷

22歲畢業那年，Joy在朋友介紹下，上了一堂單堂2200元的教練體驗課，因為不知道如何正確深蹲，加上與教練溝通有誤差，第一次就背45公斤的槓，腰部代償、核心不夠穩，嚴重受傷，一周都無法下床都有困難，教練從此人間蒸發。

Joy因為腰傷，導致連原本熱愛的有氧訓練都無法做，從此對重訓產生恐懼陰影，有將近半年的時間都不願意踏入健身房。直到24歲時，不服輸的她心想「難道我就這樣被打敗嗎？我要實際去學，多一個技能！」才再接觸重訓。

接續運動夢想

從大一開始，JOY就兼職當游泳教練至今8年，這一年多她也成為健身教練，在保險本業之外，開啟斜槓人生。跑步、游泳、重訓是她最常做的訓練，最近也加入皮拉提斯與瑜珈，學會放鬆身體，更能維持身心平衡的感覺。

重拾了體育夢，但Joy也曾在運動賽事是中挫折過。有次她參加三鐵接力賽事，卻在原本最有信心的路跑10K項目時，在最後的3K腳抽筋，忍受煎熬跑完，最後壓線完賽。但她也因此學會，即使做再多準備，也無法預防不可抗因素的變化，平常就要有很穩固的心態，不管多有把握，也要適時放過自己。

沒有人天生完美

Joy表示，運動會分泌帶來快樂幸福的多巴胺，每次運動後的心情舒爽以及體態維持，都是最好的見證。調運動其實很多元，不一定要跑個幾10公里才叫運動，健走、走樓梯等生活習慣的培養也是運動，不要把運動想的太困難。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，沒有人天生完美、也沒有人樣樣精通，不管是運動表現甚至是運動習慣，都是需要靠後天刻意練習而來。想要開始一點都不難，重要的是開始後就不要輕易暫停，讓自己堅持下去，相信必有收穫與回報！