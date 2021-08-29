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有片！惱人的大肚子內臟脂肪怎麼減？營養師教你4秘技
為什麼以前可以快速瘦好幾公斤，但隨著年紀增長，用同樣的方法節食、運動卻不再有效？營養師趙函穎表示，該關心的不是體重，而是腰圍，當腰圍越來越粗，肚子越來越大，小心癌症、三高找上門！今天教你4招瘦掉惱人的小腹。
想要成功瘦身，看的是內臟脂肪，也就是瘦體脂肪，而不是體重，主要70%靠營養飲食，包括減醣、避免油炸、膳食纖維及補充蛋白質，而另外30%靠運動、放鬆及睡眠，營養師趙函穎提醒大家，運動一定要循序漸進，找到適合自己的運動方法，可以從簡單的有氧運動做起，讓心跳達到120~130/分，並且持續10~20分鐘才有效，如果本身有運動習慣，建議搭配高強度的間歇運動，身體才會被刺激、燃燒。
營養師趙函穎表示，飲食紀錄很重要，並透過定期量腰圍自我檢視，當肚子越來越大，可能就是身體的警訊，必須調整飲食、生活、作息，來好好愛自己。
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趙函穎營養師｜晨光健康營養專科：點我看
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