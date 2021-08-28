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有片！基本深蹲4要點 正確姿勢不傷膝 新手必學

聯合新聞網 / 江柏蓉
站姿、身體排列與方向、肌肉啟動與徵召以及呼吸配合動作是深蹲的四大重點。圖/Canva
站姿、身體排列與方向、肌肉啟動與徵召以及呼吸配合動作是深蹲的四大重點。圖/Canva

深蹲是不用器材，也能在家鍛鍊到全身肌肉群的動作，看似簡單，實際上卻隱藏超多眉角！想做深蹲但不知道如何做起？想練腿又害怕膝蓋受傷害？，今天教你基本深蹲4要點！

影片中會教你該知道的深蹲基本動作及如何鍛鍊，站姿、身體排列與方向、肌肉啟動與徵召以及呼吸配合動作是深蹲的四大重點，至於動作組數，建議1組做10~20下，對於剛接觸的新手可以從10下開始循序漸進，總共可以做3~5組，非常適合想要練腿肌力的初階或中階朋友，快跟著Gladys Fit Life吸收正確的深蹲知識！

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｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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