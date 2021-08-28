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有片！基本深蹲4要點 正確姿勢不傷膝 新手必學
深蹲是不用器材，也能在家鍛鍊到全身肌肉群的動作，看似簡單，實際上卻隱藏超多眉角！想做深蹲但不知道如何做起？想練腿又害怕膝蓋受傷害？，今天教你基本深蹲4要點！
影片中會教你該知道的深蹲基本動作及如何鍛鍊，站姿、身體排列與方向、肌肉啟動與徵召以及呼吸配合動作是深蹲的四大重點，至於動作組數，建議1組做10~20下，對於剛接觸的新手可以從10下開始循序漸進，總共可以做3~5組，非常適合想要練腿肌力的初階或中階朋友，快跟著Gladys Fit Life吸收正確的深蹲知識！
想了解更多健康知識的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，做好正確深蹲不傷膝！
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