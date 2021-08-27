有片！注意10大錯誤姿勢 小心追劇追到椎間盤突出

氣質溫雅、外表秀氣的陳怡潔，是臉書運動社團「女性專屬|健身的我超美」的熱門人物，每每發文都能引起熱烈迴響，激勵許多人也開始運動。五月疫情爆發至今，陳怡潔已經連續超過一百天，用影像和文字記錄下居家運動的過程，她說，健身除了讓自己健康，還能鼓舞到其他人，讓她更有動力！之所以能夠培養出規律的運動習慣，陳怡潔表示，這一切都要從四年前，陪伴父親抗癌講起。

2021-08-27 09:53