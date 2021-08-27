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有片！注意10大錯誤姿勢 小心追劇追到椎間盤突出
你是否到了休息時間就瘋狂追劇，不間斷的一集再一集？錯誤的追劇習慣除了會讓你的肩頸緊繃酸痛，脊椎、骨盆也會受到很多影響喔！物理治療師Flyna飛娜統整10大常見的錯誤姿勢，來看看你中了幾個吧！
不管是追劇、滑手機或看電視，影片中10個動作皆是生活中常見的錯誤姿勢，物理治療師Flyna飛娜表示，有千奇百怪的姿勢次自然反應，因為身體在不正確的姿勢下會持續自我調整，但如果一直沒有找到正確姿勢會讓全身痠痛不已，另外，錯誤的姿勢不僅會讓身體各部位承受過大的壓力，還會造成椎間盤突出、骨刺、骨盆歪斜及脊椎側彎。
物理治療師Flyna飛娜表示，不管在哪裡追劇，記得四句箴言：屁股坐到底、腰部有支撐、脊椎一條線及每30分鐘起身動一動，就可以每天快樂的追劇囉！
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