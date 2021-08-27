伴父抗癌兩年 她體悟到健康是人生最重要的事 陳怡潔：我想要優雅地變老

氣質溫雅、外表秀氣的陳怡潔，是臉書運動社團「女性專屬|健身的我超美」的熱門人物，每每發文都能引起熱烈迴響，激勵許多人也開始運動。

五月疫情爆發至今，陳怡潔已經連續超過一百天，用影像和文字記錄下居家運動的過程，她說，健身除了讓自己健康，還能鼓舞到其他人，讓她更有動力！

之所以能夠培養出規律的運動習慣，陳怡潔表示，這一切都要從四年前，陪伴父親抗癌講起。

陪伴父親的抗癌路

陳怡潔接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她陪伴癌父的最後一段路，讓她體認到健康有多重要，更決定以此為終生志業的故事。

2017年是陳怡潔人生的大轉折，作為她心靈上最強大的支柱和導師的爸爸突然生病了，而且一病就是最嚴重的那種，大腸癌轉肝癌末期。

陳怡潔從父親生病到離開，幾乎都隨侍在旁，整個過程讓她體會到什麼是心痛，更在30出頭的年歲，就深刻體認到健康的重要性。

身心隨著生命的大樹一同倒下

嚴重的病情，加上父親已年屆古稀，在醫生不看好的狀態下，爸爸仍靠著堅強的意志力，在抗癌的第一年讓病情有了起色。

然而在2019年，奶奶過世後兩個月，爸爸也離開了。

已經緊繃了好長一段時間的陳怡潔，累積的壓力加上不捨的情緒，頓時間徹底壓垮了她的身心靈。

情緒過勞的大反撲

身體開始反撲，先是每天腰痛到連翻身都痛，有時候像閃到腰無法走路，甚至還會害怕打噴嚏或咳嗽，因為怕腰突然無力或疼痛。

陳怡潔說，當時不論坐太久也痛、站太久也痛，很難有什麼方式不痛，日常的疼痛大大地影響了生活和心情，更擔心自己成為他人的負擔。

在復健科醫師的建議下，她開始透過瑜珈和皮拉提斯，一對一地調整身心狀況，疼痛得到了舒緩，也讓她更有信心繼續下去。

社團打卡成健身動力

兩年來，保持一周兩堂課的頻率在運動，結果今年五月中因為疫情停課，陳怡潔擔心恢復全身疼痛的狀態，因此給自己訂了一個目標：每天都要堅持運動。

她在臉書社團中，看到有許多人分享自己運動的紀錄，深深受到鼓舞，也決定開始在社團中連載自己的運動日記。

她說，沒想到每天持續分享運動，意外收到很多朋友或網友的訊息，說我影響了他們，讓他們也開始運動，這讓她感到開心又有自信，也更有動力堅持下去！

我想要優雅地變老

最後，問起陳怡潔已經連載超過一百天的運動日記，是否還會持續下去，她說，想要繼續保持這個習慣，因為不只能幫助自己，也能幫助他人！

透過「有肌勵」，陳怡潔想鼓勵更多人：

堅持不容易，但它是一種選擇，只要願意開始就有機會改變，如果想改變自己，那勇敢踏出去吧。

沒有奇蹟，只有累積！