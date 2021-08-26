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有片！居家擦地抹布健身 馬甲線全身訓練
老是嫌棄地板髒？今天就來邊打掃邊健身，不僅可以把地板擦乾淨，還能訓練全身，完全是媽媽們的福音，一舉兩得！
影片中每個動作20秒，透過抓地力保持平衡，輔助移動，不但訓練腳部肌力，還能練出結實馬甲線，如果想要加強滑度增加訓練強度，可以穿上襪子加上兩條抹布效果更好！別再偷懶不打掃了，快跟著dream orange 一起邊運動邊打掃家裡，地板越髒強度越強！
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dream orange IG：@estherx118
Kittie愷蒂喵FB：點我看
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