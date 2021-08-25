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有片！雙人運動不孤單 5招緊實腰腹
覺得自己運動太無趣？每當不想上健身房，不想出門慢跑的時候，就是要有伴才有動力！快拉著你的朋友、另一半，來場雙人運動，無趣也能變有趣！
影片中教你五招緊實腰部的秘訣，這套雙人運動不僅能培養兩人默契，還會訓練到核心及下半身，即使是運動新手，也能在家徒手雕塑腰部曲線和腹肌，快跟著ItsYou Studio，邊運動邊讓感情升溫！
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｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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