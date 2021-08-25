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有片！雙人運動不孤單 5招緊實腰腹

聯合新聞網 / 江柏蓉
這套雙人運動不僅能培養兩人默契，雕塑腰部曲線和腹肌。圖/Canva
這套雙人運動不僅能培養兩人默契，雕塑腰部曲線和腹肌。圖/Canva

覺得自己運動太無趣？每當不想上健身房，不想出門慢跑的時候，就是要有伴才有動力！快拉著你的朋友、另一半，來場雙人運動，無趣也能變有趣！

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