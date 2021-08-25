18歲診出血栓 類風濕性關節炎病徵 Roni靠運動找回健康

正值青春年華的Roni，竟被診斷出有血栓、類風濕性關節炎的病徵，一度以為人生要完蛋。

長期靠藥物控制病情，為了身體健康，走進健身房，開啟了運動人生。

身體發出警訊

Roni在大一那一年，因為手指末端反黑，且毫無知覺，被嚇壞的她趕緊到醫院檢查，才得知自己有血栓、類風濕性關節炎的病徵。

求學期間，每三個月必須回院複診，靠著藥物控制病情、避免惡化，但每次複診結果，仍是呈現異常。

大學就讀設計相關科系的Roni，清楚自己的身體狀況，是不允許踏入熬夜爆肝的設計產業，但滿腔熱血的設計情懷卻無處發揮，讓Roni在進入職場前陷入兩難。

再累，我也想做喜歡的事

帶著「青春就是本錢」的心情，Roni決定從事最愛的室內設計，這一待，就是長達六年，沒想到賺到了薪水和成就感，卻也賠掉生活與健康。

在室內設計產業裡，加班、爆肝是常態，為了達到客戶刁鑽的要求，Roni甚至會睡在公司裡，把稿件調整到最完美，才願意回家。

長期的高壓生活，讓Roni的代謝變差、體力不好到舉起筆來都感到疲累，只要不特別梳妝，外表就跟大嬸沒兩樣，因緣際會之下，得知同學靠運動改善體況，才讓Roni決心去運動。

被消磨掉的熱情

報名了健身房、教練課程，Roni決心運動，從有氧課程、重量訓練，再加上飲食控制，三個月就讓她以非常健康的方式瘦了十公斤。

Roni非常享受運動的過程，甚至專注到不會去想工作的事，她從沒想過，運動原來這麼紓壓，也讓她開始思考，高壓、高工時的設計產業，真的是她想要的嗎？

以往只有公司、住家，兩點一線的Roni，現在多了去健身房的時間，也因為有了運動同好，慢慢建立起新的生活圈，重新思考自己想要的生活方式後，Roni做了一個非常驚人的決定。

想成為有影響力的人

瘦身成功之後，Roni決定轉職成健身教練，她想要以自身經驗，去幫助像她一樣「只會工作、不會生活」的人。

成為健身教練，已有兩年時間，曾經有一位學員告訴Roni：「謝謝教練帶著我運動，讓我更有自信面對生活和自己」。

Roni沒有想過自己竟有這樣的力量，她更加篤定，當初選擇轉職是對的，放棄熱愛的工作又如何？活出自己想要的生活才是重要的。

鼓勵你的話

今年29歲的Roni，不後悔自己做的決定，離開設計業後，不再被時間綁架就是最大收穫。

生活方式的調整、加上運動習慣的維持，Roni雖然還在靠藥物控制病情，但藥量已經減少許多，每次複診時，醫生也說身體狀況大有進步。

透過「有肌勵」，Roni想告訴大家，別為了工作，賠掉時間和健康，生活儀式感很重要，忙碌之餘，多愛自己一些吧！