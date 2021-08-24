有片！膝蓋好痛痛？這樣做立即痛痛飛

「卡卡的動滋動滋」在YouTube上累積有萬人訂閱，頻道經營者馬卡卡（本名侯彥竹），曾在國家運動訓練中心擔任運動防護員，如今全職經營自媒體。侯彥竹表示，轉職的本意是希望透過網路，將運動防護的知識推廣給更多人。然而轉職自媒體並非一路順遂，回想起經營初期，已經發了六個多月的影片，訂閱者卻只有五百人，跟預期的成績相差甚遠，一度讓她心灰意冷。

2021-08-24 09:44