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有片！膝蓋好痛痛？這樣做立即痛痛飛

聯合新聞網 / 江柏蓉
只要放鬆腿部肌肉，加上腿部肌力訓練，讓大腿足以支撐身體就能改善膝蓋疼痛的問題。圖/Canva
只要放鬆腿部肌肉，加上腿部肌力訓練，讓大腿足以支撐身體就能改善膝蓋疼痛的問題。圖/Canva

你是否有膝蓋疼痛的困擾？造成膝蓋痛的原因有很多，像是大腿前側緊繃發炎，長時間久坐、久站、維持蹲姿都會讓大腿前側過度緊繃，甚至會隨著年齡增長，讓關節軟骨過度磨損形成退化等等，都是導致膝蓋痛的原因。

至於膝蓋痛要如何改善？只要適時的放鬆腿部肌肉，加上腿部的肌力訓練，讓大腿足以支撐身體就能改善膝蓋疼痛的問題，影片中帶大家做6個動作，前3個動作主要訓練大腿肌力，後3個動作會針對大腿前後側做放鬆，快跟著安妮身心靈Breathe＆Flow解決膝關節疼痛的困擾！

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