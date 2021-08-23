富家小姐變孤女、淨身出戶 喬依思：不要害怕失敗才能活好第二人生

曾是富家千金，卻成了母病父跑路的孤女；曾經炙烈愛到閃瞎眾人，最後卻淨身出戶。這幾年，明明過得辛苦，卻總是用力呼吸、用力笑，用力給身旁的人關愛。健康產業經理人喬依思怎麼逆轉人生，找到幸福？幸福，該怎麼找？

有傭人服伺的童年

喬依思接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，揭露這段第二人生找幸福的故事。

喬依思的阿嬤是官家小姐出身，住日本宿舍長大，家中有配車，小時候她跟阿嬤睡從大陸帶過來雕花的實木床，喝當年貴桑桑的奶粉長大，床底下擺滿空的牛奶罐，裡頭裝的是阿嬤的珍珠項鍊、寶石、戒指，蛋白石，家裡非常富裕。

喬依思回憶，早年家中沒有洗衣機，因為家裡都請人來洗衣服，用的都是日本舶來品的文具；才決定學鋼琴，隔天父母就幫她買鋼琴，假日都吃西式早餐、喝咖啡，假日就去露營住小木屋。

富家千金變孤女

好景不常，民國七十幾年，父親離開公職開建設公司卻倒了，欠債三、四千萬，阿嬤賣掉所有家當為兒子還債；母親則罹患紅斑性狼瘡，標緻臉龐因服用類固醇成了月亮臉，後期洗腎每次就要花三、四千元，全靠外公外婆金援。

喬依思的母親因病情掉頭髮，陷入憂鬱、傷心、哭泣、憤怒，在喬依思小六就過世，父親跑路躲債。阿嬤原本是家裡請兩個傭人的官家大小姐，如今變成自己洗衣服、開早餐店養全家。

喬依思國一的時候，債主來家中討債，辱罵阿嬤，當年個頭嬌小的喬依思哭著衝出去，用肉身保護阿嬤「我爸欠錢你去找他，關我阿嬤什麼事？」人生一夕長大。

基因不好會遺傳

走過坎坷的童年，喬依思後來遇到了前夫，談了三年的戀愛，但夫家擔心母親的病會遺傳，兩人被迫分手。當時喬依思白天上班、晚上念夜二專，有一天前夫突然打電話來說，母親逼他結婚，「但是我只想娶妳，你嫁嗎？」

23歲，喬依思結婚了。結婚後面臨馬上要生小孩的壓力，產後憂鬱症讓喬依思每天哭，不會做家事的她卻又嫁入大家庭，壓力爆表，還好當時夫妻感情好，老公疼愛，她努力學習做一個好媳婦，全心奉獻在家庭。

淨身出戶的婚姻

外人眼中，喬依思夫婦是美滿婚姻的模範，還曾被媒體報導是幸福家庭代表，沒想到她鼓勵前夫到大陸闖蕩，前夫卻外遇了，她忍痛提出離婚，兩個稚齡孩子都說希望跟著媽走。

當時，喬依思的父親在工地中風，搶救回來住在安養院，一個月兩萬多元安養費全靠喬依思負擔，她實在無力再照顧孩子，夫家經濟狀況較好，她只好忍痛放下孩子，近三個月晚上無法入睡，兩個月瘦了十公斤。

她夜夜哭泣，面臨外界指責「再苦都應該帶小孩走！」但她為了孩子的權益，勇敢承擔，忍受外界的批評，這是母親最負責任的作為。

顛簸的工作旅程

淨身出戶加上需要負擔父親的安養費，喬依思常常一個月身上剩不到三千元，一個65元的便當分兩餐吃，同事偶爾會多包一個便當給她，就這樣熬過好多年。

42歲那年，她念完空中大學，彌補當年因結婚放棄的學業，之後隻身赴中國工作，人生再度重零開始。

「運動不只是練肌力，也是練心力」過去的她，超排斥快走跑步，但自從去了大陸工作後，一是為了排遣夜晚的時間，二是要消除壓力與情緒，開始了比跑步還快的快走，與比走路還慢的慢跑，還找了瑜珈的團體班上課。

每次運動時都不斷告訴自己，再一點點一點點，再跑一次再跑一次，開啟了運動人生。

子宮面臨全切除

去年因疫情關係，喬依思從大陸返台工作，收入高達年薪百萬，卻被檢查出婦科有問題，醫生建議子宮全切除，她不願意，希望與跟疾病共存，也因此轉職進入健康產業，透過自身經驗提供服務，收入反而比過去高。

因為疫情關在家，為了消除自己的焦慮煩躁，喬依思開始居家TABATA運動，輔助穿戴式的保健方式，身心靈都更健康了，也終於找到自在和幸福。

第二人生找幸福

透過「有肌勵」，喬依思希望鼓勵更多人，你跨出每一步的時候，你不會知道未來會到哪裡，但是你必須先出發，出發後才能知道這條路是不是你要的，你才能調整。

勇敢去做，不用害怕失敗，最怕的你不敢失敗。失敗或失去，其實是一種獲得的過程，能讓人從不同角度看待事情，採取行動，你的感受就會改變。