聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！外出穿「它」一把罩 對抗病毒我不怕
7月27日開始，全國降至二級警戒，眼看路上越來越多人出沒，許多場所也有放寬措施，但病毒無所不在，我們不知道何時會染上它，深怕鬆懈後疫情又再次爆發。
女性健身社群「有肌勵」為大家開箱歐都納罩顧自己防護外套，通過CNS14798三階段測試，由於開箱拍攝當天剛好颳風下雨，正是檢測防護外套機能性的絕佳時機。
內做防水貼條
整件外套防風、防水，就算颳風下雨，穿上它也不怕弄濕身體，加上袖口魔鬼氈的設計可以調節大小，即使騎車也能防止冷風灌入
3D立體可拆式面罩
阻擋病菌、隔絕飛沫，頭部後面有鬆緊可以做調整，讓帽子戴起來更舒適，拆下來的面罩可以以微量的酒精做清潔，以防面罩脱膜
山系印花
簡單又不失單調的山系印花Logo設計，讓整體穿搭看起來亮眼有型
整件防護外套充滿人性化設計，不僅穿起來舒適，也能安心運動、買菜及通勤，是外出不可或缺的防疫法寶！想了解更多防疫開箱影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓自己更強壯！
歐都納罩顧自己防護外套：點我看
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言