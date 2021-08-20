有片！外出穿「它」一把罩 對抗病毒我不怕

7月27日開始，全國降至二級警戒，眼看路上越來越多人出沒，許多場所也有放寬措施，但病毒無所不在，我們不知道何時會染上它，深怕鬆懈後疫情又再次爆發。

女性健身社群「有肌勵」為大家開箱歐都納罩顧自己防護外套，通過CNS14798三階段測試，由於開箱拍攝當天剛好颳風下雨，正是檢測防護外套機能性的絕佳時機。

內做防水貼條

整件外套防風、防水，就算颳風下雨，穿上它也不怕弄濕身體，加上袖口魔鬼氈的設計可以調節大小，即使騎車也能防止冷風灌入

3D立體可拆式面罩

阻擋病菌、隔絕飛沫，頭部後面有鬆緊可以做調整，讓帽子戴起來更舒適，拆下來的面罩可以以微量的酒精做清潔，以防面罩脱膜

山系印花

簡單又不失單調的山系印花Logo設計，讓整體穿搭看起來亮眼有型

整件防護外套充滿人性化設計，不僅穿起來舒適，也能安心運動、買菜及通勤，是外出不可或缺的防疫法寶！想了解更多防疫開箱影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓自己更強壯！

歐都納罩顧自己防護外套：點我看