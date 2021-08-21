有片！每天拍打20下 疏通淋巴增強免疫力

任職英文補教業多年的安潔，長期處在高壓的工作環境，加上必須長時間站立教學，不知不覺中有了骨盆前傾、彎腰駝背的狀況出現。五年前，安潔看到網路上熱烈討論馬甲線、人魚線等關鍵詞，勾起她追求更美好身形的動機。然而天生討厭運動的她，究竟是如何一路堅持至今，並鍛鍊出精實腹肌的？

2021-08-20 09:49