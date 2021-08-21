有片！每天拍打20下 疏通淋巴增強免疫力
淋巴系統是人體免疫功能重要的一部分，但因為淋巴沒有彈性，如果長期維持一個姿勢不動，或是有不健康的飲食習慣，很容易造成堵塞與周邊痠痛。
腋下這個位置是人體最大的淋巴結，如果不暢通會感受到肩頸、背部痠痛與胸悶，影片中將教你適當的拍打，改善胸悶與痠痛，透過腰部帶動手臂甩起來，還可以額外運動到腰部！快跟著安妮身心靈Breathe＆Flow 每天拍打20下，一起來活化淋巴、增強免疫力。
想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，找回健康活力！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言