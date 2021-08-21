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有片！每天拍打20下 疏通淋巴增強免疫力

聯合新聞網 / 江柏蓉
每天拍打20下，改善胸悶與痠痛。圖/Canva
每天拍打20下，改善胸悶與痠痛。圖/Canva

淋巴系統是人體免疫功能重要的一部分，但因為淋巴沒有彈性，如果長期維持一個姿勢不動，或是有不健康的飲食習慣，很容易造成堵塞與周邊痠痛。

腋下這個位置是人體最大的淋巴結，如果不暢通會感受到肩頸、背部痠痛與胸悶，影片中將教你適當的拍打，改善胸悶與痠痛，透過腰部帶動手臂甩起來，還可以額外運動到腰部！快跟著安妮身心靈Breathe＆Flow 每天拍打20下，一起來活化淋巴、增強免疫力。

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