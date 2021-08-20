英文補教師久站職業病　勤運動鞏固核心　改善骨盆前傾還練出馬甲線！

任職英文補教業多年的安潔，長期處在高壓的工作環境，加上必須長時間站立教學，不知不覺中有了骨盆前傾、彎腰駝背的狀況出現。

五年前，安潔看到網路上熱烈討論馬甲線、人魚線等關鍵詞，勾起她追求更美好身形的動機。

然而天生討厭運動的她，究竟是如何一路堅持至今，並鍛鍊出精實腹肌的？

長時間久站導致職業病

安潔接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享透過循序漸進的增加強度，以及合理的目標設定，讓自己有了堅持運動的習慣。

安潔作為國中的英文補教老師，長期與升學壓力為伍，心情跟著學生的成績上下起伏，但是她並沒有意識到，身體會因為工作帶來的職業病開始起了變化。

由於自己對運動並不是特別有熱情，她提到，以往也曾經想好好健身，但做了一陣子便無法堅持，因為不論是動機或是訓練，都沒有找到適合自己的方式。

我想練出馬甲線

直到五年前，新聞、網路紛紛提到人魚線、馬甲線等名詞，讓安潔開始注意到這樣的健身資訊，也燃起練出肌肉的強烈動力。

然而此時的她，對於肌力訓練、飲食仍一竅不通，不過她知道，重點在於要先找到一個願意開始，並且容易每天堅持的訓練方式。

於是安潔的健身之路，就從每天五十個開合跳展開，因為快速，就不能用沒時間當藉口放棄；因為簡單，就不能用作不到當理由逃避。

堅持從跨出第一步開始

五十個開合跳看似強度不高，但每天堅持，就開始有了不一樣的結果。

安潔藉此習慣了每天動一動，也把心肺的功能培養起來，接著慢慢加入其他更高強度的訓練方式，從四分鐘Tabata、有氧拳擊、瑜珈、重訓到HIIT。

身形的改變，讓安潔越來越有成就感，自然有了堅持下去的動力。

鍛鍊核心肌群好處多

運動所帶來的好處，除了身材變好，也大大增強了安潔的心肺能力，如今爬山箭步如飛、冬天不再手腳冰冷。

另外在久站職業病的部分，安潔提到只要鞏固核心的肌力，彎腰駝背、骨盆前傾自然改善，體態緊緻有型。

適度的鍛鍊讓你走得更長遠

她想提醒剛開始運動的人，要學會設定目標，像她初期瘋狂迷戀大重量健身，所帶來肌肉成長的成就感，結果造成身體疼痛不堪，天天被痛醒。

運動至今五年，她領悟到了解自己，懂得彈性安排訓練菜單，才是持之以恆的良方。

透過「有肌勵」，安潔想鼓勵更多人：

運動不在一味的追求高強度，而是根據自身的體能狀況做適度適當的訓練，因為最重要的是堅持下去！