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有片！啞鈴皮拉提斯 上半身訓練

聯合新聞網 / 江柏蓉
皮拉提斯啞鈴不僅強化核心、雕塑身型，又能能鍛煉肩膀、手臂。圖/Canva
皮拉提斯啞鈴不僅強化核心、雕塑身型，又能能鍛煉肩膀、手臂。圖/Canva

覺得單一訓練效率太慢？今天來個運動組合「居家啞鈴皮拉提斯」，皮拉提斯不僅強化核心、雕塑身型，又能提升身體靈活度，再結合啞鈴的重量，可以鍛煉肩膀、手臂的力量。

影片中每個動作45秒，中間休息15秒，訓練瘦手臂、訓練肩以及核心，沒有啞鈴也可以換成裝滿水的水瓶做訓練，如果做完覺得手非常酸，那麼恭喜你離緊實線條又更近一步了！快跟著莎夏 Sasha一起鍛鍊上半身。

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莎夏 Sasha頻道：點我看

Sasha Chen 莎夏粉絲專頁：點我看

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社團：女性專屬|健身的我超美

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