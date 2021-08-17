有片！啞鈴皮拉提斯 上半身訓練
覺得單一訓練效率太慢？今天來個運動組合「居家啞鈴皮拉提斯」，皮拉提斯不僅強化核心、雕塑身型，又能提升身體靈活度，再結合啞鈴的重量，可以鍛煉肩膀、手臂的力量。
影片中每個動作45秒，中間休息15秒，訓練瘦手臂、訓練肩以及核心，沒有啞鈴也可以換成裝滿水的水瓶做訓練，如果做完覺得手非常酸，那麼恭喜你離緊實線條又更近一步了！快跟著莎夏 Sasha一起鍛鍊上半身。
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莎夏 Sasha頻道：點我看
Sasha Chen 莎夏粉絲專頁：點我看
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