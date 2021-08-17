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熱愛上山下海的諮商心理師　吳宛亭從大自然找到自我：人生從來沒有標準答案

聯合新聞網 / 陳怡雯
臉書有千人追蹤的諮商心理師吳宛亭，經常揪團攀岩、登山，從大自然療癒自我。圖片由吳宛亭授權「有肌勵」刊登
臉書有千人追蹤的諮商心理師吳宛亭，經常揪團攀岩、登山，從大自然療癒自我。圖片由吳宛亭授權「有肌勵」刊登

粉絲專頁擁有千人追蹤的諮商心理師吳宛亭，經常揪團前往戶外冒險，從攀岩、登山到潛水，山裡來、水裡去對她來說易如反掌。

然而吳宛亭並非從小就熱愛運動，大學時甚至連體育學分都差點修不過，如今的轉變，都要回溯到22歲那一年叛逆的出走，走出了人生的新風景。

勇敢冒險成人生轉捩點

吳宛亭接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她在成為最愛帶人到大自然冒險的諮商心理師以前，勇敢跨出舒適圈的心路歷程。

從小到大，吳宛亭是個不需要父母操心的孩子，走在人們眼中順遂的求學路上，大學畢業前，更是順利的免試就推甄上研究所。

然而她心中一直有個小小的聲音，想要脫離正軌，展開冒險的旅途，於是吳宛亭在研究所開學前的幾個月，踏出了改變一生的轉捩點。

熱愛戶外運動貼近大自然

那個夏天，吳宛亭透過一趟趟的出走，得到了許多生命的啟發。

她首先去了一趟尼泊爾，跟隨棉樂悅事工坊創辦人林念慈，協助當地女性的月經革命，推廣製作布衛生棉；回到台灣後，緊接到了台東蘭嶼打工換宿。

在蘭嶼生活的日子，深深療癒了從小住在都市的吳宛亭，她抱著想要更親近大自然的心情，開始接觸潛水、獨木舟、攀岩等戶外運動。

這期間，她認識許多身材精實的女生，也激勵了她希望成為同樣自信、俐落的模樣，於是在日後持續專注在運動上。

身體不會背叛你的努力

為了讓自己更有能力完成熱愛的戶外運動，吳宛亭開始規律的重訓和瑜伽，不知不覺地在體重不變的狀態下，體態漸漸有了變化。

吳宛亭提到，心態上更是有明顯提升，生活裡有許多無法掌控的事情，時常帶來挫折感；不同的是，運動所帶來的改變，是確切的成就感與喜悅。

她強調：只要你願意花時間好好對待身體，就能明確感受到自己的進步，當你相信自己的身體可以做到更多事情，信心自然跟著增加。

世界比我想的還要大

成為諮商心理師後，吳宛亭鼓勵人們走向大自然，希望有更多人像她一樣體會到大山大海的壯闊與包容。

她說，唯有跨出去才會發現，世界比想像中的還要大，在生活中遇到的挫折，舉凡成績不好、工作不順、遇到小人，都顯得相對渺小，沒有什麼過不去的了。

每一天都是一場新的冒險

透過「有肌勵」，吳宛亭想鼓勵更多人：

人們會不知道自己是誰，是因為我們用著別人的標準在過自己的生活。

所謂的「生活」早已被定義，我們習慣社會上的標準答案，但人生從來沒有唯一答案。

生命，才是最值得去的地方！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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