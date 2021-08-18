逃離16年抑鬱體操人生 最美孕媽咪Chichi：「重新找回運動的快樂！」

今年32歲的Chichi，擁有長達16年的體操經驗，曾因倦怠感炸裂，選擇放棄運動。

放棄運動後，是什麼原因，讓Chichi重拾對運動的熱情，還一路動到挺著孕肚深蹲、倒立，讓身旁親友都為她捏把冷汗？

16年體操生涯

Chichi在幼稚園時期，因為先天性內八的關係，接觸了競技體操，小學四年級時，因為扛不住辛苦的練習過程，以及高難度技巧的恐懼，一度想要放棄。

教練的鼓勵，加上Chichi也捨不得紮根許久的基礎，決定再為自己努力一次，一路苦練、靠著體操保送到國立大學。

身為體保生，中途無法放棄運動，因此Chichi的求學生涯裡，被比賽與榮耀壓得喘不過氣，對運動這件事，也漸漸感到厭倦，大學畢業後，決定轉換跑道，不打算從事體育相關職業。

重啟運動生活

進入金融保險業後，未知的領域，讓Chichi感到很有壓力，加上畢業後不再運動，身體機能逐漸下降，檢查過後，醫生說是自律神經失調，要Chichi學會放鬆心情、調整生活步調。

出社會後，不過才停止運動2、3年而已，身體竟承受不住工作帶來的疲累。

Chichi為了身體健康，重拾對運動的熱情，忘記過去對運動的倦怠感，從最有興趣的項目著手，開始健身、游泳、做瑜伽。

這一次不再背負比賽成績，為了滿足他人期待而去運動，選擇自己真正喜愛的項目，讓Chichi在重啟運動生活後，心靈得到更多的滿足。

最美孕媽咪

開始運動後，身體回復到最佳狀態，同時肚子裡也迎來好消息，孕期中，Chichi仍舊保持運動習慣，更是鑽研出許多適合孕婦做的運動。

現在懷孕六個月的Chichi，竟還可以挺著孕肚倒立，周邊親友都為她捏把冷汗，而她卻堅持繼續，因為有好的身體基礎，才能孕育出健康的寶寶。

擅長孕婦瑜伽的她，也經常在IG曬孕肚照，並將自身經驗透過文字、影片分享，鼓勵許多備孕中、懷孕中、甚至是產後的女孩們，Chichi笑說：「如果可以，我要持續辣下去！」

傾聽自己的聲音

Chichi目前仍維持一週三次的運動頻率，每次去產檢，看到因為挺著孕肚而腰痠背痛的媽媽們，就特別感恩重新運動的自己。

過去為了矯正先天性內八而練體操的她，因為比賽壓力而感到不開心，現在是為了自己和寶寶，選擇自己喜歡的運動，每一秒都能讓她露出滿足的微笑。

透過「有肌勵」，Chichi想告訴女孩們，無論是備孕中、還是孕媽咪，運動都能帶來好心情，增強核心也能減緩，挺著肚子帶來的腰痠背痛，真心鼓勵大家，一起動起來。