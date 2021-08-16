有片！健臉不藏私 把臉練尖、維持牙齒整齊攻略
好的臉型帶你上天堂，臉型真的會影響一個人的顏值！今天的影片邀請黃月真牙醫師教大家正確的練臉方式，只要運用零碎的時間，消除雙下巴、擁有尖臉不是夢！
這套運動以三個部位做訓練，分別是舌頭擺放位置、唇頰肌以及吞嚥訓練，吞嚥訓練的目的是讓舌頭力量作用在上顎，有助於維持矯正後牙齒的整齊，另外，黃月真牙醫師也提到如果用嘴巴呼吸會造成下巴後縮、牙齒比較擁擠，也會影響下巴線條。
在影片中，黃月真牙醫師特別幫大家安排課表，以上訓練不僅能擁有漂亮臉型，也助於維持牙齒整齊，快跟著營養健身葛格Peeta了解正確的臉部訓練，讓自己更有自信。
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