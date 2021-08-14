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有片！快速瘦肚子 女星最愛的虐腹操

聯合新聞網 / 江柏蓉
徒手就能練到腹部、臀部還有腿，全程不蹲不跳，即使膝蓋不好也可以挑戰。圖/Canva
徒手就能練到腹部、臀部還有腿，全程不蹲不跳，即使膝蓋不好也可以挑戰。圖/Canva

想擁有完美腹肌卻總是練不出？不妨來挑戰明星級訓練菜單，許瑋甯船式虐腹操！許瑋甯靠運動和飲食控制一年內瘦下10公斤，為了維持好體態，她的在運動方面絕不手軟，不「虐腹」不罷休！

今天的動作主要以船式為主，會加入其他動作做輔助，並使用間歇訓練的方式進行，影片中4分鐘主要動作加上1分鐘休息，重複做3組，也可以每一個動作做3-5組，1組做30秒。

這套動作只要徒手就能練到下半身，包含腹部、臀部還有腿，全程不蹲也不跳，即使是膝蓋不好的朋友也可以挑戰！快跟著黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動，讓你在短時間腹部立即緊繃！

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