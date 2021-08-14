有片！骨盆底肌訓練操 凱格爾運動

人氣健身網紅「辣呼銷魂臀Lahoohoo」，時常在IG分享運動美照、訓練與飲食的資訊，背後的經營者廖冠婷，竟是位朝九晚六的上班族OL！天生梨形身材的她，如今結實健美，究竟她是怎麼從不運動的人，到一天不運動就難受的健身達人？全要從為了穿上喜歡的衣服開始說起。

2021-08-13 09:41