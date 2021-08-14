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有片！骨盆底肌訓練操 凱格爾運動
骨盆底肌會隨著年紀、久坐變得無力鬆弛，白天可能會漏尿、頻尿，晚上會影響性生活，甚至降低睡眠品質，今天的運動不只加強骨盆底肌訓練，還能讓你在夜晚更性福！
這套運動會教大家使用「空氣呼拉圈」，利用蹲、踮、踢感受腹肌和臀肌的狀態，其實日常生活中就可以訓練骨盆底肌，像是站立時端正站好收緊臀部，避免三七步，坐著時也可以藉由縮緊、放鬆屁股來加強骨盆底肌的彈性，快跟著黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動，一起學習正確不閃腰的扭腰擺臀！
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黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動：點我看
超媽事務所：點我看
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