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有片！運動能減肥？醫生教你「這關鍵」讓汗別白流
運動很重要，但是千萬不要迷信運動的效果！許多人為了減重而開始運動，宋晏仁醫師表示，運動並不是減重的關鍵，八分靠飲食，兩分靠運動，飲食才能真正控制身體的賀爾蒙，所以單靠運動減肥是沒有用的！
今天跟大家分享如何控制飲食，加上適度、有效的運動來提升減肥的效果，而運動的首要原則就是「不要傷害自己」，份量、強度、時間一定要拿捏好，並依照自己的身體狀況做調整，另外，運動前後一定要做伸展，以防在運動時突然讓肌肉造成強大負擔。
除了講解運動與減重的關係，宋晏仁醫師也會帶大家了解有氧、無氧、TABATA以及NIA運動的定義與功效，並且示範，運動是為了讓身體更健康，擁有健康才能有效經營自己的體重、管理賀爾蒙。
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宋晏仁醫師頻道：宋晏仁醫師 X Cofit瘦身〡飲食〡糖尿病
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