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上班族OL斜槓健身網紅　用運動記錄生活　廖冠婷：好身材只給有毅力的人！

聯合新聞網 / 陳怡雯
人氣健身網紅「辣呼銷魂臀Lahoohoo」，背後的經營者廖冠婷，是位朝九晚六的上班族OL。圖片由廖冠婷授權「有肌勵」刊登
人氣健身網紅「辣呼銷魂臀Lahoohoo」，背後的經營者廖冠婷，是位朝九晚六的上班族OL。圖片由廖冠婷授權「有肌勵」刊登

人氣健身網紅「辣呼銷魂臀Lahoohoo」，時常在IG分享運動美照、訓練與飲食的資訊，背後的經營者廖冠婷，竟是位朝九晚六的上班族OL！

天生梨形身材的她，如今結實健美，究竟她是怎麼從不運動的人，到一天不運動就難受的健身達人？全要從為了穿上喜歡的衣服開始說起。

肉肉女孩穿搭到處踩地雷

廖冠婷接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她從三年多前開始健身，如今達成理想身材的過程。

廖冠婷回憶起國、高中時期，當時忙於升學，生活重心都在課業上，不僅沒有培養運動習慣，也不了解健康飲食，長期都是保持肉肉的身型。

關於身材，她說雖然會被同儕笑胖、象腿等字眼，但她並不以為意，真正讓廖冠婷有感的，是開始穿不下喜歡的衣服，而且挑衣服的原則都以遮掩、顯瘦的款式為主。

少吃多動瘦成鬆軟泡芙人

在那段求學的日子裡，廖冠婷說，本來是為了專注在課業，而有了沒時間運動的藉口，然而卻發現，正是因為沒有運動習慣，專注力反而更加不足。

生理加上心理的因素，讓廖冠婷上了大學後，開始正視運動的重要性，決定從游泳、跑步等有氧運動著手。

飲食方面，她開始懂得節制，但還不懂得擇食，少吃多動的結果，最後讓她減下將近十公斤，然而身型並不理想，呈現全身鬆軟的狀態。

健身飲食觀念網上自學

此時已經培養出運動習慣的廖冠婷，在網路上搜尋健身的相關資訊，她先在IG上追蹤一些健身帳號，都是自己喜歡的身型，接著開始觀察他們日常分享的運動和飲食方式。

透過大量的資訊蒐集，加上努力的實作，廖冠婷從完全不運動的人，到現在每天固定重訓，肌肉結實、毫無贅肉，拍照幾乎零死角，全來自堅持與毅力。

一天當兩天用也精神奕奕

對照起運動前、後的轉變，讓廖冠婷最有感的除了身型，還有體力的明顯提升，大學三、四年級時，除了要忙課業，還有打工、實習，一天當成兩天用。

她發現自己跟同儕相比，總是精神很好的狀態，一起討論小組報告到深夜，其他人可能隔天會選擇睡到中午，她還是堅持早起運動後再去上課。

如今初入職場一年的她，仍保持每天運動的習慣，透過運動她得到了健康的身體、自律的態度，以及無可取代的自信心！

陪妳踏出最難的第一步

廖冠婷透過經營IG帳號，除了要記錄生活，也想激勵他人開始運動，並且學會正確的健身與飲食觀念。

透過「有肌勵」，廖冠婷想鼓勵更多人：

改變不可怕，怕的是永遠都在說要改變

你付出多少，身體就會回饋你多少

好身材只給有毅力的人！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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