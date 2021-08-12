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有片！站立式腹肌訓練 魔鬼筋肉腹肌撕裂

聯合新聞網 / 江柏蓉
全站立式運動會訓練到腹肌、側腰、核心肌群，可以選擇「徒手」或「拿啞鈴」。圖/Canva
全站立式運動會訓練到腹肌、側腰、核心肌群，可以選擇「徒手」或「拿啞鈴」。圖/Canva

沒時間去健身房，家裡的空間又不夠寬廣，想運動的心總是被場地與時間受限嗎？今天的全站立訓練，讓你隨時隨地都能動起來！

這套運動會訓練到腹肌、側腰、核心肌群，可以選擇「徒手」或「拿啞鈴」，如果沒有啞鈴，可以用裝滿水的水瓶代替，並依照自己的身體狀況來減輕或增加重量喔！

影片中每個動作45秒，中間休息15秒，總共重複兩次，選擇徒手訓練的朋友們，影片中右下角徒手示範動作框，手勢會和拿啞鈴有點不一樣，但動作基本上大同小異，記得在做每個動作前要縮緊核心，快跟著莎夏 X SASHA CHEN一起炸裂身體！

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