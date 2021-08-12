胸型不好看靠訓練修正？破解三大迷思拯救你的胸型

健身風氣興起，許多人靠後天訓練追求更完美的體態，但要不要練胸一直是女性的困擾，今天就來拯救你的胸型，破解三大迷思。

一、胸部形狀不好看可以靠訓練修正嗎

後天訓練可以決定部分胸肌的發達程度，但胸部形狀取決於先天基因，建議持續訓練，才能擁有均衡強壯的身體。

二、女生練胸機會變石頭奶嗎

練胸肌不會讓胸部變硬，因為肌肉是有彈性的，只有在肌肉充血的情況下才會短暫變硬，只要適度伸展，肌肉就會恢復柔軟狀態。

三、女生練胸機胸部會變小嗎

胸部大小主要看脂肪和乳腺組織，不論是脂肪堆積型或是乳腺扎實型的女性，練胸肌都能讓胸部的肌肉變得厚實，看起來更堅挺、集中。

練胸不僅讓胸部結實，還可以預防下垂、外擴，就算是地心引力也抓不住你！可以從伏地挺身、臥舉啞鈴開始，如果想讓中間的溝溝變明顯，也可以加強上胸訓練，讓胸部看起來更飽和！

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