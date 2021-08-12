一度喘不過氣受藥物控制 新手媽媽靠運動活出第二人生

她熱愛騎單車、跳舞，原本生活精彩的麥貴怡，自從生小孩後亂了節奏，喘不過氣、靠藥物度日，一位挫折的新手媽媽，是如何轉為熱血健身教練，找回健康，繼續豐富人生？

被打亂的生活

麥貴怡接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，訴說新手媽媽獨自撫養孩子的種種挫折，並透過運動找回她的第二人生。

婚前的麥貴怡敢衝敢夢，只要她喜歡，就會一股腦的陷進去，她從雲林開車到台中習舞，甚至在接觸肚皮舞後，專程飛到印度習舞，直到多了「母親」這個角色，讓她停止運動。

因爲先生長期在國外工作，剛成為媽媽的麥貴怡，只能一個人在家撫養小孩，毫無經驗的她感到無助，每天都忙得手忙腳亂，只要小孩生病就無法入睡，洗澡還會擔心剛學會翻身的小孩獨自在房間會不會出事，負面情緒充斥她的腦袋。

不被打敗的精神

工作壓力大的麥貴怡，在撫養小孩後精神和體力達到緊繃，每天都過得戰戰兢兢，有一天她突然覺得自己喘不過氣快死了，被醫生診斷自律神經失調，必須倚靠鎮定劑、安眠藥入睡，那時的她才30歲，卻被一包又一包的藥物絆住，她感到挫折，覺得自己什麼事都做不好。

一直到小孩上幼稚園，家裡附近開了一間健身房，熱愛騎單車的麥貴怡報名飛輪課，也意外栽進飛輪教練的培訓，開啟她的教練人生，上飛輪之餘，她也想念跳舞，但礙於要帶小孩，時間上能選擇的舞蹈課程少之又少，朋友鼓勵她去考Zumba指導員，讓時間主導權回歸自己，麥貴怡開始教課，重回舞蹈的懷抱。

讓自己越來越好

因為當上老師，必須讓自己的體能及體態變得更好，她開始接觸壺鈴、重訓、瑜珈，趁小孩入睡後運動，甚至跟小孩一起上游泳課，即使怕水，還是硬著頭皮學習，不僅讓她的意志力變堅強，也因為學會調節呼吸，大幅改善自律神經失調，吃了3年的藥物也開始減量。

她開始思考什麼運動可以讓她一直做到老，因為劇烈運動無法讓她完全休息，但是游泳和瑜珈可以讓她心靈安定，心裡平靜了，呼吸節奏就不會亂了。

身心回歸平靜

這幾年先生調回台灣工作，一路陪伴她，成為她的後盾，身心靈都獲得安定的麥貴怡一年比一年進步，陸續獲得核心訓練師、皮拉提斯，還有瑜珈證照。

運動後不僅讓麥貴怡看起來更年輕，也不再像以前一樣容易被負面情緒淹沒，因為運動可以感受到自己的呼吸，讓她找回自己，每當遇到煩惱，只要好好的爆汗喘口氣，事情總能處理的比預期更好。

透過「有肌勵」麥貴怡想鼓勵大家：

遇到挫折別一直埋頭在當下，努力過好今天，明天一定會比今天更好。

運動不是為了追求完美無瑕的自己，而是為自己健康負責的態度，每天規律運動的人，展現的就是自己生活的態度。