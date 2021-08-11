46歲健身媽媽 踏入運動行列 只為消除大嬸味

擁有魔鬼身材的Regina，開始運動的原因，只因為不想飄出大嬸味，堅持許久練出歐美臀，毅力堅定到連同事都五體投地。

從運動零基礎到成為凍齡的健身媽媽，Regina也曾想過要放棄，她是如何調整心態，又是做了什麼努力，才讓自己擁有人人稱羨的體態？

不想飄出大嬸味

今年46歲的Regina，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她決心運動的勵志故事。

Regina從小就不喜歡運動，只要遇到體育課，一定是躲在樹蔭下，或是裝病偷懶，直到39歲那年，生下女兒後，一切有了改變。

女兒出生後，Regina以為產後狀態良好，但是穿上衣服後，鬆垮的肌肉、憔悴的臉龐，讓愛美的她，失去了自信。

努力半年沒成績

Regina決定踏入健身行列，透過健身教練指導、飲食管理來幫助瘦身，連有氧課程也是上好上滿，半年過去了，當其他運動同好在體態上有變化的時候，只有Regina沒有改變。

人生從學業、進入職場到組織家庭，一路風調雨順的Regina，第一次在運動上感到挫折：「為什麼別人可以瘦這麼快？」

但天生傻大姐個性的她，很快就調整好自己的步調，放下和別人比較的心態，從最基本的「維持每天運動」的習慣重新來過。

意外練出歐美蜜桃臀

Regina意外發現，進行負重訓練的自己，竟有舉重天份，於是針對這項運動去鑽研，不但請專業教練來矯正姿勢，還一點一滴的突破極限。

重訓持續2年的時間，等到Regina回過神來，原本只想練出馬甲線的她，竟然練出人人稱羨的歐美蜜桃臀，舉重成功的瞬間，更是給她滿滿的成就感。

Regina不僅練出好身材，還得到額外的收穫，開始有運動用品廠商找她業配，堅持運動的毅力，也帶動周邊親友運動的風氣。

成為有影響力的人

「只有運動才能讓我真正專注」，Regina很珍惜運動的這一小時，甚至覺得這段時間是她偷來的，因為只有這個時候，她不用煩惱家庭和工作。

從運動零基礎，到成為有影響力的人，Regina沒有想過她平淡的人生，竟靠著運動，帶來這麼多的收穫。

透過「有肌勵」，Regina想鼓勵大家，運動確實沒辦法立即見效，但是只要重複一直做，哪怕你只會一件事，堅持到最後，一定會有成果。