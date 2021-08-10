蛋白質滿點！酪梨毛豆雞肉沙拉 五星主廚線上教你輕鬆煮
疫情趨緩，還是要注重身體的健康，尤其飲食上務必保持均衡攝取，以蛋白質來說，適當補充可幫助肌肉生成，並有效增強體力。
全台最大女性健身社群「有肌勵」，特別邀請到五星主廚張威展（阿威），要教大家用優質食材製作出健康又美味的料理。
張威展建議，優質蛋白質可以從肉類或植物中攝取，像是雞胸肉和毛豆都是很棒的選擇！
「有肌勵」邀請你在8/12(四)中午12:00，線上一起學料理！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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