有片！超簡單化妝教學 保證新手也學得會

人生的大半輩子都在不斷地減肥，今年將滿54歲的Sonia，形容自己過去就像一顆氣球，總是瘦了又胖、胖了又瘦。即便減重這件事對她來說很容易，從來只要下定決心，一個月減掉五公斤不是問題，但復胖卻是她始終跨不過的檻。直到七年前，Sonia在病榻前陪伴罹癌的母親，深刻感受到體力的重要性，她開始積極健身和飲食控制，並考取森巴師資證照，成功打破了復胖的惡性循環！

2021-08-10 09:41