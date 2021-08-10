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有片！超簡單化妝教學 保證新手也學得會

聯合新聞網 / 林祐遙
選對化妝產品，也能精簡化妝步驟。圖/Canva
選對化妝產品，也能精簡化妝步驟。圖/Canva

全台最大女性健身社群「有肌勵」，今天要來開箱「Memebox」的PONY EFFECT的水透光妝前乳超進化無重力氣墊粉餅，以及I’M MEME的我愛甜茶腮紅盤

水透光妝前乳

擁有保濕、乳液、精華、防曬的四合一功效，擦在臉上清爽不黏膩，妝前打底一次到位。

超進化無重力氣墊粉餅

受到疫情影響，口罩人人必備，隨著上妝習慣與使用3C產品時間增長，消費者需要會呼吸的超進化氣墊粉餅，讓妳的底妝防沾口罩、防粉刺、防紫外線且抗藍光。

我愛甜茶腮紅盤

獨創的多重結構粉體，搭配空氣感質地，完美貼合肌膚、輕透不飛粉，同時，細緻珠光產生折射效果，有效平滑肌膚紋理不顯毛孔。

影片中會說明產品使用心得，以及分享超簡單的化妝技巧，跟著影片一起做，保證新手也不會手殘出錯。

點我前往Memebox官方網站

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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