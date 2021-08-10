不節食減肥法！堅守1-1=0原則　再也不復胖

人生的大半輩子都在不斷地減肥，今年將滿54歲的Sonia，形容自己過去就像一顆氣球，總是瘦了又胖、胖了又瘦。

即便減重這件事對她來說很容易，從來只要下定決心，一個月減掉五公斤不是問題，但復胖卻是她始終跨不過的檻。

直到七年前，Sonia在病榻前陪伴罹癌的母親，深刻感受到體力的重要性，她開始積極健身和飲食控制，並考取森巴師資證照，成功打破了復胖的惡性循環！

返台伴母一同抗癌

Sonia接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她透過運動和飲食，打造出1-1=0的黃金公式，成為有效控制體重的關鍵。

長居美國二十幾年的Sonia，在2012年底拋下了工作和家庭，特地飛回台灣，陪伴七十多歲的老母親一同抗癌。

那段日子裡，她看著病房裡來來去去的癌友，體會到在病痛前，那種身不由己的無助，加上平時若不運動，更沒有足夠體力對抗病魔。

運動趁現在

回台灣短短的幾個月裡，Sonia面臨了人世的生離死別，醫生惋惜地說道，老母親若是能夠運動加強體力，更有抗癌的籌碼，只可惜一切都太晚了。

46歲的Sonia聽到這席話如雷灌頂，面對人生的下半場，她決定立刻開始運動，儲備好健康強壯的身體，而不是等到未來的某一天，想要開始也開始不了了。

當時的她已經有跳森巴數年的經驗，她決定持之以恆地跳下去，並且慢慢地接觸重訓，以及調整飲食。

自創1-1=0健身原則

過往豐富的復胖經驗，讓Sonia決心不要再走回頭路，秉持著少吃多動的原則，打造出1-1=0的黃金公式。

她以自身經驗建議，每個人都應該擁有一台體脂機，因為每個人的身體狀況不同，因此不論是體重、體脂都不用跟別人比，而是跟自己去比較才有意義。

體脂機會誠實地告訴妳，今天的飲食與運動為身體帶來了哪些變化，當妳越能掌控做什麼事會對身體造成什麼影響，便能拿回主控權，不再因無法預期的改變感到惶恐。

所謂的1-1=0，就是將吃下去的熱量，用運動減掉相對的熱量，保持在一個質量守恆的狀態，體重自然穩定。

今天是你人生中最年輕的一天

兩年多前，Sonia在森巴老師的鼓勵下，考取了Zumba Instructor師資證照，作為給自己52歲的生日禮物。

她期許用未來的日子，推廣規律運動和均衡飲食觀念，幫助更多中年人，為老年做好準備。

透過「有肌勵」，Sonia想鼓勵更多人：

人生沒有take two，現在的每一天都是你人生中最年輕的一天！

不管目標有多遠，只要開始，堅持，妳的每一天都會離目的地更近一些。

妳不需要很厲害才能開始，妳只需要陪伴自己去尋找更完美的自我，一個今天比昨天多努力一些些的認真自我。

請相信妳比自己想像中更勇敢更堅強，妳的身邊有許多願意陪著妳一起完成夢想的朋友。