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有片！清爽零負擔 番茄雞蛋麵連手殘主婦也學得會

聯合新聞網 / 林祐遙
清爽零負擔的番茄雞蛋麵，連手殘主婦都學得會喔！圖/Canva
清爽零負擔的番茄雞蛋麵，連手殘主婦都學得會喔！圖/Canva

天氣炎熱吃不了重口味？深夜時段又不想造成身體負擔？超簡單番茄雞蛋麵做法報你知，連手殘主婦都學得會！

全台最大女性健身社群「有肌勵」，要來開箱來自高雄「拾閒堂」的蜜香紅茶麵，帶有淡淡茶香的麵條，讓簡單的料理也能呈現不同的風味。

影片中將會教學，最簡單的料理方式，輕鬆煮出清爽零負擔的番茄雞蛋麵，手殘的你也學得會，快跟著影片一起做吧！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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