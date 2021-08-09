有片！清爽零負擔 番茄雞蛋麵連手殘主婦也學得會

天氣炎熱吃不了重口味？深夜時段又不想造成身體負擔？超簡單番茄雞蛋麵做法報你知，連手殘主婦都學得會！

全台最大女性健身社群「有肌勵」，要來開箱來自高雄「拾閒堂」的蜜香紅茶麵，帶有淡淡茶香的麵條，讓簡單的料理也能呈現不同的風味。

影片中將會教學，最簡單的料理方式，輕鬆煮出清爽零負擔的番茄雞蛋麵，手殘的你也學得會，快跟著影片一起做吧！