柔道、克拉術國手的「第二個媽媽」 張凱鳳： 沒有退路才有出路！

小時候，明明是個身材瘦弱的小女孩，張凱鳳卻總是愛和人打架，就算對方是高大男孩，也從來沒在怕，讓父母、老師頭疼不已「這孩子，只會打架怎麼辦？」

只會打架的張凱鳳，2007年在克拉術世錦賽爲台灣奪得史上第一面金牌，更成為無數柔道、克拉術國手的「第二個媽媽」，帶著選手到國際舞台繼續打漂亮的架！

愛打架的女孩

張凱鳳小時候愛打架，被班導送去柔道隊練習、發洩精力、學規矩，進而參加比賽拿下亮眼成績，開始享受站在頒獎台上的感覺，接受正規的訓練，一路保送高中、大學，在2007年克拉術世錦賽，奪得台灣史上第一面金牌。

除了訓練外，她也學習體育相關課程，考上國家級裁判，並且開始擔任教練，成為新竹市虎林國中健體老師，接觸了來自新竹縣偏鄉部落體育專長的學生。

投入人生黃金歲月做功德

張凱鳳心疼這群部落的孩子即使資質再好，因為就學路途遙遠，加上多半家境清寒，根本無力負擔在外生活，常常最後只能被迫放棄柔道夢。

她出錢出力，幾十年來前後共20多名選手住進她家，不論吃、住、訓練、生活都在一起，就像選手的第二個媽媽。即使肩負龐大的經濟壓力，張凱鳳從來沒有想過放棄。

她深知「這些孩子沒有退路」，只有專注柔道表現，才有機會讓孩子扭轉他們的人生。如今這些孩子都已畢業保送國立體育大學，有的想當職業國手、老師、教練、警察等，人生已然不同。

學生的成長是最大動力

學生的成長，是張凱鳳最強大的動力，看著學生成長後的表現，青出於藍更勝於藍，此時心中的欣慰與感動，不會亞於學生的父母親；當然，部分原本看好的學生，之後卻沒有繼續努力，她也會感覺失望與惋惜。

對她來說，身為「第二個媽媽」，唯一能做的，就是給予孩子鞭策和鼓勵，學生學業有成後，能夠回來協助她各項工作任務，表現的比她更優異與成熟穩重，就是他堅持下去的力量。

工作圓滿了婚姻卻沒了

張凱鳳外表看似堅強，其實內心常感覺徬徨、脆弱。多年來，她投入時間、心血和金錢幫助孩子圓夢，甚至得偷老公的錢，幫孩子繳學費，卻不斷被外界冷嘲熱諷「都40幾歲了，都在為別人活？」。

幾年前，她離開學校加入亞洲KCAO克拉術總會運動競賽組長，開始在國內外推動和柔道相似的奧運項目-克拉術，獲得長官重視、重用時，卻忽略了照顧家庭，最後與曾並肩作戰多年的丈夫協議離婚，成為她人生最大的挫折。

打出亮麗的下半場

如今，張凱鳳是2022克拉術亞運培訓隊的執行教練，也是協會的執行秘書，為培育國手在國際舞台發光發熱繼續努力。她也珍惜和前夫如今好朋友的關係，更每天和兩個孩子視訊通話，不願錯過母親的角色。

回首過往，有些甜、有些疼，有歡笑、有眼淚，圓滿了不少孩子的人生。如今，張凱鳳學習努力圓滿自己的人生，在工作、家庭間取得平衡，「唯有智慧與勇敢能精彩你的人生！」未來，會更無畏的「打架」，打出亮麗的下半場！