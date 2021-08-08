快訊

Delta病毒狂襲！越南飆9690例確診 創疫情來新高

東奧閉幕現場／創作才女milet演唱 日本觀眾嚇一跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動傷害過，還能運動嗎？國家代表隊醫師教你運動不受傷

聯合新聞網 / 張念慈

全民瘋奧運，每每選手受傷了，就讓人擔心「選手生涯還能繼續嗎？」到底怎麼判斷運動傷害？不小心受傷，怎麼處理才適當？全台最大女性健身社群「有肌勵」8月9日下午4點直播「運動傷害過，還能運動嗎？」，由國家代表隊醫師林頌凱線上來解惑。

打球扭傷手，是運動傷害。下樓梯踩空扭到腳，算運動傷害嗎？這一場直播，邀請聯新國際醫院運動醫學科主任林頌凱，和你分享：

1/運動傷害是什麼？

2/運動傷害怎麼處置？

3/運動傷害還能運動嗎?

4/怎麼避免運動傷害?

5/線上粉絲提問回答

喜歡運動，曾經受傷、擔心未來會受傷的你，千萬不能錯過這一集！務必鎖定「有肌勵」臉書粉專https://www.facebook.com/udnGpower，精彩內容別漏接！

此次東京奧運，在場上發光發熱的選手戴資穎、李洋、王齊麟等人，身上都帶著許多長久累積的運動傷害，背後有許多運動醫學醫師，協助評估運動傷害的程度及治療策略，幫助選手的職涯能延續下去。

林頌凱醫師熱愛運動，學生時代就立志要當中華隊隊醫。他入選商周百大良醫，多次擔任國家代表隊隨隊醫師，也是Lamigo桃猿職業棒球隊醫療團隊總召集人，致力於關節炎與運動傷害的非手術治療，深獲運動員與病患肯定。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

運動傷害過，還能運動嗎？國家代表隊醫師教你運動不受傷

全民瘋奧運，每每選手受傷了，就讓人擔心「選手生涯還能繼續嗎？」到底怎麼判斷運動傷害？不小心受傷，怎麼處理才適當？全台最大女性健身社群「有肌勵」8月9日下午4點直播「運動傷害過，還能運動嗎？」，由國家代表隊醫師林頌凱線上來解惑。

有片！床上10分鐘臀腿間歇訓練

很多人因為忙碌沒時間運動，回到家只想躺在床上休息，今天這套運動在床上就能進行，方便早上起床及睡前加強熱身，提升運動效率。

有片！膝蓋友好運動 腹臀腿間歇訓練

你是否有想健身，卻因為膝蓋不適而無法運動的困擾？運動後的膝蓋不適往往是因為姿勢不正確，以及肌肉張力不均所造成，今天的運動不跑也不跳，對膝蓋很友好，不會造成身體上太多負擔。

有片！追劇不悲劇 3招伸展防腰痠背痛

防疫在家追劇，總是覺得後頸僵硬、卡拉卡拉嗎？全台女性健身社群「有肌勵」邀請物理治療師Flyna飛娜，分享NG的追劇姿勢會造成身體哪些危害，並且教大家3招運動伸展來放鬆身體。

有片！15分鐘美腿芭蕾體雕

對於一般的居家徒手運動無感了嗎？今天教大家來場優雅的芭蕾體雕鍛鍊身體！這是以芭蕾基礎為延伸的動作，即使是初學者也能輕鬆上手。

全職媽媽靠運動擺脫產後憂鬱　開展職涯第二春　黃玉慈：我們都值得更好！

黃玉慈跟許多媽媽一樣，懷孕前擁有自己亮麗的事業，產後為了專心照顧孩子，決定離職當全職媽媽。然而，當媽媽後生活帶來的許多變化，包含照顧孩子的挫折、身材走樣，讓她陷入了情緒低潮。五年前，黃玉慈開始接觸運動，不僅帶給她健康，也為她帶來事業的第二春！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。