運動傷害過，還能運動嗎？國家代表隊醫師教你運動不受傷

全民瘋奧運，每每選手受傷了，就讓人擔心「選手生涯還能繼續嗎？」到底怎麼判斷運動傷害？不小心受傷，怎麼處理才適當？全台最大女性健身社群「有肌勵」8月9日下午4點直播「運動傷害過，還能運動嗎？」，由國家代表隊醫師林頌凱線上來解惑。

打球扭傷手，是運動傷害。下樓梯踩空扭到腳，算運動傷害嗎？這一場直播，邀請聯新國際醫院運動醫學科主任林頌凱，和你分享：

1/運動傷害是什麼？

2/運動傷害怎麼處置？

3/運動傷害還能運動嗎?

4/怎麼避免運動傷害?

5/線上粉絲提問回答

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此次東京奧運，在場上發光發熱的選手戴資穎、李洋、王齊麟等人，身上都帶著許多長久累積的運動傷害，背後有許多運動醫學醫師，協助評估運動傷害的程度及治療策略，幫助選手的職涯能延續下去。

林頌凱醫師熱愛運動，學生時代就立志要當中華隊隊醫。他入選商周百大良醫，多次擔任國家代表隊隨隊醫師，也是Lamigo桃猿職業棒球隊醫療團隊總召集人，致力於關節炎與運動傷害的非手術治療，深獲運動員與病患肯定。