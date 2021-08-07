有片！床上10分鐘臀腿間歇訓練

你是否有想健身，卻因為膝蓋不適而無法運動的困擾？運動後的膝蓋不適往往是因為姿勢不正確，以及肌肉張力不均所造成，今天的運動不跑也不跳，對膝蓋很友好，不會造成身體上太多負擔。

2021-08-07 21:19