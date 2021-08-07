有片！床上10分鐘臀腿間歇訓練
很多人因為忙碌沒時間運動，回到家只想躺在床上休息，今天這套運動在床上就能進行，方便早上起床及睡前加強熱身，提升運動效率。
影片中每個動作30秒，中間休息10秒，10分鐘的臀腿間歇運動，加強臀部及腿部肌群，打造微笑曲線和修飾假胯寬，這套動作除了能幫助我們消除下半身水腫，也能練出誘人的S曲線，建議一天做3~5組循環，搭配有氧運動能快速燃脂，提升效率，快跟著黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動在床上動一動！
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