有片！膝蓋友好運動 腹臀腿間歇訓練

聯合新聞網 / 江柏蓉
主要針對腹部、臀部以及腿部加強訓練，不跑不跳一樣可以燃燒下半身脂肪。圖/Canva
主要針對腹部、臀部以及腿部加強訓練，不跑不跳一樣可以燃燒下半身脂肪。圖/Canva

你是否有想健身，卻因為膝蓋不適而無法運動的困擾？運動後的膝蓋不適往往是因為姿勢不正確，以及肌肉張力不均所造成，今天的運動不跑也不跳，對膝蓋很友好，不會造成身體上太多負擔。

影片中每個動作30秒，中間休息15秒，建議一天做3到5組循環，主要針對腹部、臀部以及腿部加強訓練，不跑不跳一樣可以燃燒下半身脂肪，因為加了些蹲的動作，所以難度有些微增加，如果平時有在運動健身，也可以把這套動作當作暖身，伸展筋骨，快準備好一張瑜珈墊，跟著黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動一起甩掉下半身肉肉！

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