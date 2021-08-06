聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！15分鐘美腿芭蕾體雕
對於一般的居家徒手運動無感了嗎？今天教大家來場優雅的芭蕾體雕鍛鍊身體！這是以芭蕾基礎為延伸的動作，即使是初學者也能輕鬆上手。
今天的重點在臀部、大腿、大腿內側及小腿，影片中每個動作40秒，中間休息20秒，芭蕾體雕有助於提升身體的協調性、肌耐力及柔軟度，透過不斷的拉伸、延展，讓肌肉更緊實、線條更修長，長時間訓練，也有益於心靈上的發展。
莎夏 X SASHA CHEN的芭蕾體雕深受喜愛，不僅有許多粉絲在底下敲碗下集，也有許多粉絲紛紛表示訓練起來腿部肌肉真的超有感！快準備好一張有椅背的椅子，跟著莎夏 X SASHA CHEN動一動，練出漂亮的腿部線條！
想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，擁有逆天美腿不是夢！
莎夏 X SASHA CHEN的YT頻道：點我看
Sasha Chen 莎夏粉絲專頁：點我看
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言