有片！15分鐘美腿芭蕾體雕

對於一般的居家徒手運動無感了嗎？今天教大家來場優雅的芭蕾體雕鍛鍊身體！這是以芭蕾基礎為延伸的動作，即使是初學者也能輕鬆上手。

今天的重點在臀部、大腿、大腿內側及小腿，影片中每個動作40秒，中間休息20秒，芭蕾體雕有助於提升身體的協調性、肌耐力及柔軟度，透過不斷的拉伸、延展，讓肌肉更緊實、線條更修長，長時間訓練，也有益於心靈上的發展。

莎夏 X SASHA CHEN的芭蕾體雕深受喜愛，不僅有許多粉絲在底下敲碗下集，也有許多粉絲紛紛表示訓練起來腿部肌肉真的超有感！快準備好一張有椅背的椅子，跟著莎夏 X SASHA CHEN動一動，練出漂亮的腿部線條！

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