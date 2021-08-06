快訊

「少校跪府」太丢人 傳國防部長邱國正下令撤職究辦

買疫苗拖這麼久 柯文哲轟：陳時中閃躲、執政傲慢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！15分鐘美腿芭蕾體雕

聯合新聞網 / 江柏蓉
芭蕾體雕是以芭蕾基礎為延伸的動作，15分鐘練出漂亮的腿部線條，即使是初學者也能輕鬆上手。圖/Canva
芭蕾體雕是以芭蕾基礎為延伸的動作，15分鐘練出漂亮的腿部線條，即使是初學者也能輕鬆上手。圖/Canva

對於一般的居家徒手運動無感了嗎？今天教大家來場優雅的芭蕾體雕鍛鍊身體！這是以芭蕾基礎為延伸的動作，即使是初學者也能輕鬆上手。

今天的重點在臀部、大腿、大腿內側及小腿，影片中每個動作40秒，中間休息20秒，芭蕾體雕有助於提升身體的協調性、肌耐力及柔軟度，透過不斷的拉伸、延展，讓肌肉更緊實、線條更修長，長時間訓練，也有益於心靈上的發展。

莎夏 X SASHA CHEN的芭蕾體雕深受喜愛，不僅有許多粉絲在底下敲碗下集，也有許多粉絲紛紛表示訓練起來腿部肌肉真的超有感！快準備好一張有椅背的椅子，跟著莎夏 X SASHA CHEN動一動，練出漂亮的腿部線條！

想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，擁有逆天美腿不是夢！

莎夏 X SASHA CHEN的YT頻道：點我看

Sasha Chen 莎夏粉絲專頁：點我看

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！15分鐘美腿芭蕾體雕

對於一般的居家徒手運動無感了嗎？今天教大家來場優雅的芭蕾體雕鍛鍊身體！這是以芭蕾基礎為延伸的動作，即使是初學者也能輕鬆上手。

全職媽媽靠運動擺脫產後憂鬱　開展職涯第二春　黃玉慈：我們都值得更好！

黃玉慈跟許多媽媽一樣，懷孕前擁有自己亮麗的事業，產後為了專心照顧孩子，決定離職當全職媽媽。然而，當媽媽後生活帶來的許多變化，包含照顧孩子的挫折、身材走樣，讓她陷入了情緒低潮。五年前，黃玉慈開始接觸運動，不僅帶給她健康，也為她帶來事業的第二春！

有片！下肢伸展 改善骨盆前傾、下背痛或膝蓋不適

前陣子受疫情影響，居家防疫期間坐姿的時間變長，導致髖關節前面的肌肉緊繃，造成骨盆前傾，如果髖關節活動度不足，就會讓膝蓋感到不適。

皮膚炎吃類固醇胖26年 許瑛伶：只要堅持，成功就不遠

出生就有皮膚炎，類固醇一吃就是26年，求學因為體態遭到排擠，東西被藏、被笑為肥豬，出國留學後的許瑛伶，面對挫折的感情、生活壓力，跑步成為她唯一的出口。

有片！越動越痛？6動作放鬆肌肉、舒緩疼痛

隨著疫情逐漸趨緩，是不是很想甩掉居家防疫期間累積的脂肪？但許多人往往在健身後有下背痛的問題，甚至練完核心反而腰痠背痛，全台女性健身社群「有肌勵」邀請生生優動運動物理治療所的物理治療師彭思瑋，教大家做下背痛的自我檢測及正確、有效的核心訓練。

有片！跳繩入門訓練 3大初學者訓練方法

相信大家對於跳繩並不陌生，學校常常會將跳繩納入體適能訓練之一，燃脂效果比跑步還好，是很有幫助的有氧運動！不僅可以快速燃脂、鍛鍊下半身肌群、幫助跑步訓練及訓練心肺功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。