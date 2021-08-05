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皮膚炎吃類固醇胖26年 許瑛伶：只要堅持，成功就不遠

聯合新聞網 / 江柏蓉
許瑛伶不僅透過運動改善皮膚炎、過敏性鼻炎，也擺脫過去、活出自己。圖片由許瑛伶授權「有肌勵」刊登
許瑛伶不僅透過運動改善皮膚炎、過敏性鼻炎，也擺脫過去、活出自己。圖片由許瑛伶授權「有肌勵」刊登

出生就有皮膚炎，類固醇一吃就是26年，求學因為體態遭到排擠，東西被藏、被笑為肥豬，出國留學後的許瑛伶，面對挫折的感情、生活壓力，跑步成為她唯一的出口。

同學間的笑話

許瑛伶接受全台女性健身社群「有肌勵」的採訪，訴說她的童年陰影，以及出國留學後的困境，並如何透過運動找回自己。

從小就有異味性皮膚炎，因為長期吃類固醇的關係影響體態，皮膚差、身形臃腫的許瑛伶，求學時遭同學排擠、捉弄，不只東西被藏，還被冠上肥豬的稱號。

以課業為重的她，一心只想考出好成績，因此從沒想過要改變體態，只是不斷忍耐同學的戲弄，一直期盼趕快畢業，才能得到解脫。

兩人的不健康關係

大學畢業後到美國留學，與前夫相識，交往2年後結婚，那時才剛成為老師的她工作不穩定，加上前夫好吃懶做不可靠，大多時間沒工作，根本沒有穩定收入，讓她的生活、經濟充滿壓力，餐餐吃速食，因為是唯一便宜、又能吃得飽的食物，卻也讓她體重最高紀錄胖到68公斤，即使中間瘦下來，也都是在65~66公斤間徘徊。

因為獨自在國外生活，沒有家人、朋友依靠，即使有苦也說不清，她透過跑步宣洩，因為這是一項最簡單，而且最容易達成的運動，對有經濟壓力的她，不需要額外花費，只要一雙球鞋就能開始。

跑出自我

每次跑步，她可以連續跑4公里不休息，她發現跑步能讓她舒壓、得到寧靜，只要心情不好，流汗後就能變得開心。

運動讓她找到自己，她斷絕5年不愉快的婚姻。後來跟著DVD做有氧運動，一直到去年三月美國疫情加劇，全部改為居家上班，她開始看Youtube接觸徒手重訓，也開始學習健康飲食。

從懷疑到相信自己

原本對外表沒自信的許瑛伶，運動後皮膚、氣色都變好了，倚靠吃藥、塗藥26年，到現在已經不太用藥，運動也成為她生活的一部分，以前連跪姿伏地挺身都做不來的她，現在已經可以跟上節奏，不只手臂變得強壯，全身也瘦下來，從原本的68公斤瘦到50公斤，她不再怨天尤人，反而更愛自己。

從原本的不流汗，到現在運動會流汗，現在的許瑛伶享受生活，在美國的教職工作及收入也變得穩定，現在她利用暑假回台灣陪伴家人，享受難能可貴的親子時光。

透過「有肌勵」許瑛伶想鼓勵更多人：

不管任何事情，只要你願意去做，並且不放棄，人人都可以變強大。

身形不是一天造成的，飲食均衡、好好運動，只要堅持，成功就離你不遠。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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