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有片！跳繩入門訓練 3大初學者訓練方法

聯合新聞網 / 江柏蓉
跳繩是熱門的有氧運動，燃脂效果比慢跑還有效。圖/Canva
跳繩是熱門的有氧運動，燃脂效果比慢跑還有效。圖/Canva

相信大家對於跳繩並不陌生，學校常常會將跳繩納入體適能訓練之一，燃脂效果比跑步還好，是很有幫助的有氧運動！不僅可以快速燃脂、鍛鍊下半身肌群、幫助跑步訓練及訓練心肺功能。

影片中會教大家怎麼挑選繩子、調整繩子的長度、跳繩的基本動作，以及教大家3招初學者跳繩訓練方法，分別為連續下數、限時盡力跳以及間歇訓練，影片中將會根據不同的訓練方法給出適當的訓練時間及注意事項，快跟著Pakhung Cheung 柏鴻仔由淺入深學習，熟練後還可以增加跳繩的多變性 提升難度、強度還有趣味性喔！

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