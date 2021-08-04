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16歲確診僵直性脊椎炎 李納曲靠運動 變身成為「健身版郭采潔」

聯合新聞網 / 林祐遙
李納曲不僅透過運動改善背痛，還意外練出歐美蜜桃臀。圖片由李納曲授權「有肌勵」刊登
李納曲不僅透過運動改善背痛，還意外練出歐美蜜桃臀。圖片由李納曲授權「有肌勵」刊登

國中時期曾遭受霸凌，悄悄埋下躁鬱症病因，16歲確診僵直性脊椎炎，讓李納曲深受打擊，還必須放棄最愛的運動。

透過運動改善病痛，還練出人人稱羨的歐美臀，原以為人生準備起飛，躁鬱症卻無預警爆發。

李納曲學習正視情緒問題、勇敢面對，一路走來的辛苦歷程，是靠著什麼信念在支撐？

罹患僵直性脊椎炎

今年32歲的李納曲，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她透過運動，學會與疾病共處的故事。

從小熱愛運動的李納曲，經常背部疼痛，原以為是運動傷害，直到16歲那年，到醫院檢查之後，才知道自己罹患僵直性脊椎炎，這讓李納曲受到很大的打擊，除了靠藥物控制以外，李納曲必須得放棄運動。

放不下運動的李納曲，心裡想著，那我就以「不造成身體負擔」為前提，輕鬆運動就好，於是在27歲的時候，加入了健身的行列。

躁鬱症無預警發作

國中曾遭受霸凌、長期過度在意他人眼光的李納曲，躁鬱症病因悄悄的在心裡埋下種子。

透過運動改善僵直性脊椎炎症狀，不僅復發次數減少，還練出健美體態，讓李納曲以為可以從病痛中解放，就在今年，情緒大崩潰。

李納曲開始莫名掉淚、對任何事物都不感興趣，就醫之後，才發現從未正視過的情緒問題，已經變成躁鬱症。

學會與疾病共處

躁鬱症的出現，嚴重影響李納曲的生活，不僅情緒難控制、連吃飯都不能好好吃，她只好辭去藥廠工作，好好在家休養。

到目前為止，李納曲仍會陷入負面情緒，她說：「心裡總有個關卡過不去」，也不知道自己好了沒有，唯一不變的是，依舊維持著一週三次的健身頻率。

因為清楚僵直性脊椎炎會伴隨自己一生，為了不讓症狀加重，只好維持良好的習慣，雖然躁鬱症還在治療中，但李納曲知道，自己總要學會與這些疾病共處，幫生活帶來平衡。

不要有壓力才開心

原本就熱愛運動的李納曲，因為僵直性脊椎炎的關係，不得不放棄運動，後來「以不給自己為負擔」為原則，走入健身行列，卻意外讓她得到更完美的結果。

仍在治療躁鬱症的李納曲，也給自己一個目標，希望可以盡快回到職場工作，讓生活恢復正常。

透過「有肌勵」，李納曲想告訴更多人：「走一步、算一步，每天進步一點點，累積起來就很可觀，沒有壓力地前進，做起事來才開心！」

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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