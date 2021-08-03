聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！8分鐘減輕肩頸痠痛
你有沒有常常覺得肩頸酸痛，身體非常緊繃？很多人因為姿勢不良、缺乏運動，讓肩頸的肌肉一直處於緊繃狀態，今天教你簡單的伸展動作，幫助身體放鬆。
胸椎分為三個面向，有矢狀面、水平面、冠狀面，影片中的6個動作，將利用胸椎的三個面向來伸展，改善肩頸痠痛的問題(上交叉症候群)，快跟著TCL運動工作室讓身體好好伸展！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起訓舒緩身體！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言