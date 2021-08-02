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有片！4分鐘爆汗Tabata燃脂操

聯合新聞網 / 江柏蓉
Tabata為熱門訓練項目之一，只要四分鐘就能達到有氧一小時的效果。圖/Canva
Tabata為熱門訓練項目之一，只要四分鐘就能達到有氧一小時的效果。圖/Canva

近幾年健身風氣興起，Tabata更是成為熱門訓練項目之一，除了在運動後能有效燃脂，最具吸引人的就是只要四分鐘，就能達到有氧一小時的效果，適合平常忙碌的上班族來訓練，打造緊實的身體線條。

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社團：女性專屬|健身的我超美

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