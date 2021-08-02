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有片！4分鐘爆汗Tabata燃脂操
近幾年健身風氣興起，Tabata更是成為熱門訓練項目之一，除了在運動後能有效燃脂，最具吸引人的就是只要四分鐘，就能達到有氧一小時的效果，適合平常忙碌的上班族來訓練，打造緊實的身體線條。
影片中8個動作，每個動作20秒，中間休息10秒，主要就是讓自己在運動時發揮全身力量，盡量在短時間內使用最多的肌肉群，運動後身體繼續燃燒，能有效的消耗熱量，同時提升心肺功能與肌力訓練，快跟著黃欣元Alvin一起動起來！
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