有片！4分鐘爆汗Tabata燃脂操

「你那麼嬌小，有辦法好好帶學生嗎？」在體育的世界裡，天生體型佔據很大關鍵發展因素。身高只有153公分的鄭雅之，為此嚐盡苦頭，考教師甄選更落榜13次。 是怎樣的努力，讓她成為2019年新竹市唯一師鐸獎得主？是怎樣的付出，讓她帶出一批批國手學生？小矮人，怎麼帶著巨人飛？

2021-08-02 09:00